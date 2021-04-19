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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 12:49
Хто питав вище, станом на 29.03.2023, в ICU доступні такі папери:
ISIN____________Погашення_____%
UA4000226427____05.04.2023____15,00
UA4000200885____19.04.2023____15,00
UA4000201255____24.05.2023____15,00
UA4000173371____23.08.2023____15,50
UA4000213227____01.11.2023____18,00
UA4000207880____22.05.2024____19,00
UA4000204150____26.02.2025____22,50
UA4000218531____13.05.2026____23,00
UA4000207518____26.05.2027____23,50
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volomiv
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Додано: Сер 29 бер, 2023 16:35
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.
Якщо сума покупки норм то телефонувати будь-якому норм брокеру і озвучити свій бюджет, папери з якою датою погашення вам цікаві. Зібрати пропозиції брокерів, порівняти комісії і зробити покупку.
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adj
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Додано: Сер 29 бер, 2023 17:26
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.
ось вам для орієнтиру вчорашній первинний аукціон Мінфіну - https://minfin.com.ua/ua/2023/03/28/103131168/
а тут є гарна табличка по валютним ОВДП в різних установахhttps://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -zarobiti/
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greenozon
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