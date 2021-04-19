От завжди було цікаво як люди пишуть цілі статті не зазначаючи там простих первинних речей. Чому не написати що валютні облігації купляються тільки за гривню (це ж досі так?..), не зазначити курс, за яким купується долар. Якщо у вас кошті у валюті - вказати курс продажу, або хоча б написати що вони купляються напряму за долар без додаткових комісій, якщо це так...
sergey_sryvkin написав:Чому не написати що валютні облігації купляються тільки за гривню (це ж досі так?..),
таке було до війни і було швидше рідкістю, ніж правилом... а так - валютні бумаги купуються за валюту і якщо це не банк (що має касу) а брокер - то завести йому валюту ще те "веселе" і дороге завдання... (так само вивід коштує досить дорого)
1. Якось $ з А-банку, Привату в Моно перевести можна? 2. Виплату ОВДП, куплених в Моно, якось можна отримати в іншому банку, наприклад Приваті? На днях отримувати чергові депозити, а так хоч купив би $ ОВДП з виплатою 25.05
Дюрі-бачі написав:1. Якось $ з А-банку, Привату в Моно перевести можна?
Кеди вам в поміч. В принципі в касі а-банку - валюту знамієте і тут таки на картку Моні кладете.
Дюрі-бачі написав:2. Виплату ОВДП, куплених в Моно, якось можна отримати в іншому банку, наприклад Приваті?
Мова все ще про валютні? Якщо так, то в іншому банку в принципі можна, але не в приваті. Можна в абанку. Хоча у Вас Ужгород а там своя специфіка. Якщо її не враховувати - то виплату по ОВДП отримати на картку моні - замовити отримання готівки на абанк - забрати валюту. Для усієї України (за винятком Закарпаття) схема цілком реальна. Для Закарпаття це завдання "з зірочкою"