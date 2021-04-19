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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:49

Гривневі ОВДП в ICU

Хто питав вище, станом на 29.03.2023, в ICU доступні такі папери:

    ISIN____________Погашення_____%
    UA4000226427____05.04.2023____15,00
    UA4000200885____19.04.2023____15,00
    UA4000201255____24.05.2023____15,00
    UA4000173371____23.08.2023____15,50
    UA4000213227____01.11.2023____18,00
    UA4000207880____22.05.2024____19,00
    UA4000204150____26.02.2025____22,50
    UA4000218531____13.05.2026____23,00
    UA4000207518____26.05.2027____23,50
volomiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:35

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.

Якщо сума покупки норм то телефонувати будь-якому норм брокеру і озвучити свій бюджет, папери з якою датою погашення вам цікаві. Зібрати пропозиції брокерів, порівняти комісії і зробити покупку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:26

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.


ось вам для орієнтиру вчорашній первинний аукціон Мінфіну -
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/28/103131168/

а тут є гарна табличка по валютним ОВДП в різних установах

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -zarobiti/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:12

  greenozon написав:а тут є гарна табличка по валютним ОВДП в різних установах

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -zarobiti/

От завжди було цікаво як люди пишуть цілі статті не зазначаючи там простих первинних речей. Чому не написати що валютні облігації купляються тільки за гривню (це ж досі так?..), не зазначити курс, за яким купується долар. Якщо у вас кошті у валюті - вказати курс продажу, або хоча б написати що вони купляються напряму за долар без додаткових комісій, якщо це так...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 06:02

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.

https://www.marketwatch.com/investing/b ... trycode=bx

https://www.marketwatch.com/investing/b ... trycode=bx
San
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:52

Подскажите, кто-то покупал ОВГЗ через ДИЮ,
нормально всё прошло?
Хочу купить у Укргаза бумаги))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:13

Re: Ринок ОВДП

  sergey_sryvkin написав:Чому не написати що валютні облігації купляються тільки за гривню (це ж досі так?..),

таке було до війни і було швидше рідкістю, ніж правилом...
а так - валютні бумаги купуються за валюту
і якщо це не банк (що має касу) а брокер - то завести йому валюту ще те "веселе" і дороге завдання... (так само вивід коштує досить дорого)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:27

Re: Ринок ОВДП

1. Якось $ з А-банку, Привату в Моно перевести можна?
2. Виплату ОВДП, куплених в Моно, якось можна отримати в іншому банку, наприклад Приваті?
На днях отримувати чергові депозити, а так хоч купив би $ ОВДП з виплатою 25.05
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:57

Re: Ринок ОВДП

  Дюрі-бачі написав:1. Якось $ з А-банку, Привату в Моно перевести можна?

Кеди вам в поміч. В принципі в касі а-банку - валюту знамієте і тут таки на картку Моні кладете.
  Дюрі-бачі написав:2. Виплату ОВДП, куплених в Моно, якось можна отримати в іншому банку, наприклад Приваті?
Мова все ще про валютні? Якщо так, то в іншому банку в принципі можна, але не в приваті. Можна в абанку. Хоча у Вас Ужгород а там своя специфіка. Якщо її не враховувати - то виплату по ОВДП отримати на картку моні - замовити отримання готівки на абанк - забрати валюту. Для усієї України (за винятком Закарпаття) схема цілком реальна. Для Закарпаття це завдання "з зірочкою"
Alien
 
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