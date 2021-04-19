asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:31
asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:36
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:45
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