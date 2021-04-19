RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:31

asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 22.07.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:36

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ.
  asti написав:кто-то покупал ОВГЗ через ДИЮ, как все прошло?
Хочу купить пару бумаг

  Andrey2512 написав:просто разит наипаловом.
:mrgreen:

ДумайТЕ!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4593
З нами з: 18.03.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:45

  spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.

там здається не 18 , а 15відсотків
lamal
 
Повідомлень: 310
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 391392393394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 53542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3933)
30.03.2023 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.