asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:31
asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:40
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:45
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:00
Папір до 05.04, якщо купувати, має дохідність 15% (на даний момент).
18% - це якщо його продавати....
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:00
А через какой банк покупали - куда гривну вносили или собираетесь вносить?
У меня до сих пор висит заявка в дии - очікує підтвердження...
Возможно это связано с тем, что я деньги на карту не внёс.
Но дело в том, что в дии карта куда вносить деньги не подтягивается - там есть возможность выбрать только карту є-підтримка (у меня их две) на которую будут зачислены деньги после погашения бумаг))
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:04
asti
Можна з будь-якого банку поповняти ICU (як платіж за реквізитами на юр. ос.) - комісія лише з сторони вашого банку. Або через Portmone (варіант доступний в мобільному застосунку), без комісії, зарахування на наступний день.
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:39
Alien Дякую. Бачу що не варто морочитись за ті центи.
Я очікував якось все онлайн наклікати
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:48
Короче, не сложилось у меня с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU изменилась цена бумаг и купить их невозможно.
Отака х-ня малята...
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