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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:31
asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
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spiridonwot
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Додано: Чет 30 бер, 2023 11:40
spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
Точно 18% доходность? Приложение ICU показывает 15 %
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Navegantes
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Додано: Чет 30 бер, 2023 11:45
spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
там здається не 18 , а 15відсотків
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lamal
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:00
lamal написав: spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
там здається не 18 , а 15відсотків
Папір до 05.04, якщо купувати, має дохідність 15% (на даний момент).
18% - це якщо його продавати....
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volomiv
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:00
spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
А через какой банк покупали - куда гривну вносили или собираетесь вносить?
У меня до сих пор висит заявка в дии - очікує підтвердження...
Возможно это связано с тем, что я деньги на карту не внёс.
Но дело в том, что в дии карта куда вносить деньги не подтягивается - там есть возможность выбрать только карту є-підтримка (у меня их две) на которую будут зачислены деньги после погашения бумаг))
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asti
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:04
asti
Можна з будь-якого банку поповняти ICU (як платіж за реквізитами на юр. ос.) - комісія лише з сторони вашого банку. Або через Portmone (варіант доступний в мобільному застосунку), без комісії, зарахування на наступний день.
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volomiv
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:39
Alien Дякую. Бачу що не варто морочитись за ті центи.
Я очікував якось все онлайн наклікати
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:48
volomiv написав:asti
Можна з будь-якого банку поповняти ICU (як платіж за реквізитами на юр. ос.) - комісія лише з сторони вашого банку. Або через Portmone (варіант доступний в мобільному застосунку), без комісії, зарахування на наступний день.
Короче, не сложилось у меня с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU изменилась цена бумаг и купить их невозможно.
Отака х-ня малята...
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:21
Navegantes написав: spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
Точно 18% доходность? Приложение ICU показывает 15 %
Может я что-то не так считаю, но.
Бумагу я покупаю за 997,05, а 5.04, через 6 дней, получаю 1000 грн или доход в 2,95 грн.
А значит годовая доходность равна 2,95/997,05/6 дней*365 дней=17,9989%. Все четко.
Касательно покупки, после размещения заявки в Дие, ICU дали подтверждение мин через 5 и прислали документы на подпись.
Карта для зачисления дохода подтянулась единственная приватовская Єпідтримка, но если их несколько то можно выбрать куда зачислить средства потом.
После подписания документов "мордой" попросило или ввести номер карты для списания или оплатить через Google Pay. Оплатил райфовской картой для выплат, подвязанной к G pay. С райфа снялось ровно 997,05 без комиссии.
Касательно изменения процентной ставки, только что зашел проверил, та же облигация продается по той же цене 997,05.
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spiridonwot
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:49
spiridonwot написав: Navegantes написав: spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
Точно 18% доходность? Приложение ICU показывает 15 %
Может я что-то не так считаю, но.
Бумагу я покупаю за 997,05, а 5.04, через 6 дней, получаю 1000 грн или доход в 2,95 грн.
А значит годовая доходность равна 2,95/997,05/6 дней*365 дней=17,9989%. Все четко.
Касательно покупки, после размещения заявки в Дие, ICU дали подтверждение мин через 5 и прислали документы на подпись.
Карта для зачисления дохода подтянулась единственная приватовская Єпідтримка, но если их несколько то можно выбрать куда зачислить средства потом.
После подписания документов "мордой" попросило или ввести номер карты для списания или оплатить через Google Pay. Оплатил райфовской картой для выплат, подвязанной к G pay. С райфа снялось ровно 997,05 без комиссии.
Касательно изменения процентной ставки, только что зашел проверил, та же облигация продается по той же цене 997,05.
сьогодні ці облігаціі продавали по 997,54 (в продажу вже нема) це в додатку icu , може в дії інша ціна..
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lamal
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