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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 392393394395 Додано: Чет 30 бер, 2023 13:53 spiridonwot



Благодарю за подробную инфо. Да, вы правы, 18 %. Я смотрел утром в приложении ICU, там было 15 %, сейчас этих бумаг в приложении нет, но в Дие их можно купить (через ICU или КИНТО). Раньше брал в основном через приложение ICU или через Сенс, но конкретно на этой бумаге (остальные не сверял) доходность при покупке через Дию более высокая. Navegantes Повідомлень: 8 З нами з: 22.02.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:12 Navegantes написав: spiridonwot



Благодарю за подробную инфо. Да, вы правы, 18 %. Я смотрел утром в приложении ICU, там было 15 %, сейчас этих бумаг в приложении нет, но в Дие их можно купить (через ICU или КИНТО). Раньше брал в основном через приложение ICU или через Сенс, но конкретно на этой бумаге (остальные не сверял) доходность при покупке через Дию более высокая. Благодарю за подробную инфо. Да, вы правы, 18 %. Я смотрел утром в приложении ICU, там было 15 %, сейчас этих бумаг в приложении нет, но в Дие их можно купить (через ICU или КИНТО). Раньше брал в основном через приложение ICU или через Сенс, но конкретно на этой бумаге (остальные не сверял) доходность при покупке через Дию более высокая.

Но в то же время по военным облигациям Крым до 25.10.2023 Дия показывает доходность через ICU 13.5%, а по факту (1115-1040,5)/1040,50/209 дней*365=12,5%. Остальные выпуски +- сходятся. Поэтому лучше перепроверять перед фактической покупкой. Но в то же время по военным облигациям Крым до 25.10.2023 Дия показывает доходность через ICU 13.5%, а по факту (1115-1040,5)/1040,50/209 дней*365=12,5%. Остальные выпуски +- сходятся. Поэтому лучше перепроверять перед фактической покупкой. spiridonwot

Повідомлень: 84 З нами з: 22.07.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:21 Зрозуміти б незрозуміле!© Дюрі-бачі написав: Бачу що не варто морочитись за ті центи.

Я очікував якось все онлайн наклікати Я очікував якось все онлайн наклікати asti написав: Короче, не сложилось у меня с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU изменилась цена бумаг и купить их невозможно.

Отака х-ня малята... с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU

А я далі буду кричати "в пустоту"))

Ну от чому???

Чому не зробити так просто, як відкрити депо онлайн?

Накуя ті всі закручені заморочки???!



Навіть, конвертдепо - і то швидко прикрутили! І легко і просто його відкривали онлайн в багатьох банках!

То ЧОМУ так само ЛЕГКО І ПРОСТО не зробити з військовими ОВДП???!

Тим більше в наш час, коли треба підтримати все, що стосується нашої держави/армії! А я далі буду кричати "в пустоту"))Ну от чому???Чому не зробити так просто, як відкрити депо онлайн?Накуя ті всі закручені заморочки???!Навіть, конвертдепо - і то швидко прикрутили! І легко і просто його відкривали онлайн в багатьох банках!То ЧОМУ так само ЛЕГКО І ПРОСТО не зробити з військовими ОВДП???!Тим більше в наш час, коли треба підтримати все, що стосується нашої держави/армії! Успіх

Повідомлень: 4592 З нами з: 18.03.21 Подякував: 180 раз. Подякували: 784 раз. Профіль 3 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 14:30 Успіх написав: Дюрі-бачі написав: Бачу що не варто морочитись за ті центи.

Я очікував якось все онлайн наклікати Я очікував якось все онлайн наклікати asti написав: Короче, не сложилось у меня с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU изменилась цена бумаг и купить их невозможно.

Отака х-ня малята... с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU

А я далі буду кричати "в пустоту"))

Ну от чому???

Чому не зробити так просто, як відкрити депо онлайн?

Накуя ті всі закручені заморочки???!



Навіть, конвертдепо - і то швидко прикрутили! І легко і просто його відкривали онлайн в багатьох банках!

То ЧОМУ так само ЛЕГКО І ПРОСТО не зробити з військовими ОВДП???!

Тим більше в наш час, коли треба підтримати все, що стосується нашої держави/армії! А я далі буду кричати "в пустоту"))Ну от чому???Чому не зробити так просто, як відкрити депо онлайн?Накуя ті всі закручені заморочки???!Навіть, конвертдепо - і то швидко прикрутили! І легко і просто його відкривали онлайн в багатьох банках!То ЧОМУ так само ЛЕГКО І ПРОСТО не зробити з військовими ОВДП???!Тим більше в наш час, коли треба підтримати все, що стосується нашої держави/армії!

Слушайте, ну куда уже проще. Вот честно, специально для Вас только что опять подал заявку на бумагу Энергодар через Дию в 15:26 на ICU, через 1 мин получил согласование и уже оплатил через G-Pay. Цена бумаги 997,05. Уж извините, все документы по сделке подробно повторно не перечитывал.

UPD: судя по всему на форуме время в постах по старому. Итого 15:26 подал, 15:29 оплатил. Итого 3 минуты на все про все. Слушайте, ну куда уже проще. Вот честно, специально для Вас только что опять подал заявку на бумагу Энергодар через Дию в 15:26 на ICU, через 1 мин получил согласование и уже оплатил через G-Pay. Цена бумаги 997,05. Уж извините, все документы по сделке подробно повторно не перечитывал.UPD: судя по всему на форуме время в постах по старому. Итого 15:26 подал, 15:29 оплатил. Итого 3 минуты на все про все. spiridonwot

Повідомлень: 84 З нами з: 22.07.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 392393394395 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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