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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:53

spiridonwot

Благодарю за подробную инфо. Да, вы правы, 18 %. Я смотрел утром в приложении ICU, там было 15 %, сейчас этих бумаг в приложении нет, но в Дие их можно купить (через ICU или КИНТО). Раньше брал в основном через приложение ICU или через Сенс, но конкретно на этой бумаге (остальные не сверял) доходность при покупке через Дию более высокая.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:12

  Navegantes написав:spiridonwot

Благодарю за подробную инфо. Да, вы правы, 18 %. Я смотрел утром в приложении ICU, там было 15 %, сейчас этих бумаг в приложении нет, но в Дие их можно купить (через ICU или КИНТО). Раньше брал в основном через приложение ICU или через Сенс, но конкретно на этой бумаге (остальные не сверял) доходность при покупке через Дию более высокая.

Но в то же время по военным облигациям Крым до 25.10.2023 Дия показывает доходность через ICU 13.5%, а по факту (1115-1040,5)/1040,50/209 дней*365=12,5%. Остальные выпуски +- сходятся. Поэтому лучше перепроверять перед фактической покупкой.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:21

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Дюрі-бачі написав:Бачу що не варто морочитись за ті центи.
Я очікував якось все онлайн наклікати
  asti написав:Короче, не сложилось у меня с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU изменилась цена бумаг и купить их невозможно.
Отака х-ня малята...

А я далі буду кричати "в пустоту"))
Ну от чому???
Чому не зробити так просто, як відкрити депо онлайн?
Накуя ті всі закручені заморочки???!

Навіть, конвертдепо - і то швидко прикрутили! І легко і просто його відкривали онлайн в багатьох банках!
То ЧОМУ так само ЛЕГКО І ПРОСТО не зробити з військовими ОВДП???!
Тим більше в наш час, коли треба підтримати все, що стосується нашої держави/армії!
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:28

  spiridonwot написав:
  Navegantes написав:spiridonwot

Благодарю за подробную инфо. Да, вы правы, 18 %. Я смотрел утром в приложении ICU, там было 15 %, сейчас этих бумаг в приложении нет, но в Дие их можно купить (через ICU или КИНТО). Раньше брал в основном через приложение ICU или через Сенс, но конкретно на этой бумаге (остальные не сверял) доходность при покупке через Дию более высокая.

Но в то же время по военным облигациям Крым до 25.10.2023 Дия показывает доходность через ICU 13.5%, а по факту (1115-1040,5)/1040,50/209 дней*365=12,5%. Остальные выпуски +- сходятся. Поэтому лучше перепроверять перед фактической покупкой.


Согласен. Плюс не везде есть те или иные бумаги. Например, упомянутый "Крым" (25/10/23) есть в Дие, а в приложении ICU нет, но зато в приложении ICU есть "невоенная" бумага UA213227 (01/11/2023) c доходностью 18% YTM. Погашение с разницей в неделю, а доходность поинтереснее.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:30

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Бачу що не варто морочитись за ті центи.
Я очікував якось все онлайн наклікати
  asti написав:Короче, не сложилось у меня с ICU... В 11:24 заявку подтвердили, а в 13:03 пришло уведомление, что у ICU изменилась цена бумаг и купить их невозможно.
Отака х-ня малята...

А я далі буду кричати "в пустоту"))
Ну от чому???
Чому не зробити так просто, як відкрити депо онлайн?
Накуя ті всі закручені заморочки???!

Навіть, конвертдепо - і то швидко прикрутили! І легко і просто його відкривали онлайн в багатьох банках!
То ЧОМУ так само ЛЕГКО І ПРОСТО не зробити з військовими ОВДП???!
Тим більше в наш час, коли треба підтримати все, що стосується нашої держави/армії!

Слушайте, ну куда уже проще. Вот честно, специально для Вас только что опять подал заявку на бумагу Энергодар через Дию в 15:26 на ICU, через 1 мин получил согласование и уже оплатил через G-Pay. Цена бумаги 997,05. Уж извините, все документы по сделке подробно повторно не перечитывал.
UPD: судя по всему на форуме время в постах по старому. Итого 15:26 подал, 15:29 оплатил. Итого 3 минуты на все про все.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:53

spiridonwot В гривні все просто, а ми хочемо в $
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:10

  Дюрі-бачі написав:spiridonwot В гривні все просто, а ми хочемо в $


Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:16

  Navegantes написав:
  Дюрі-бачі написав:spiridonwot В гривні все просто, а ми хочемо в $


Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?


Причому варто поспішити
як показує практика, валютні ОВДП в Сенсі довго не затримуються
тим більше зараз там доходності, які раніше ніколи не пропонували і 3 різні бумаги
... хех прикол
зранку було 3 різні валютні
вже зараз - лише 2 лишились :)
220412 4.41%
227300 4.49%

по ходу це єдина точка, що пропонує такого типу бумаги,
в моно валютні дешевші в пару разів
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:35

Navegantes Сенс пропонує з поверненням у вересні та жовтні, а Моно - в травні. Для мене травневі цікавіші, незважаючи на %, але з виплатою в Моно зв'язуватись не хочу, бо в Закарпатті нема відділень.
Дюрі-бачі
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