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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 19:39
Дюрі-бачі
Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
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Navegantes
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:18
Navegantes написав: Дюрі-бачі написав:spiridonwot
В гривні все просто, а ми хочемо в $
Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
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M-A-X
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:25
M-A-X написав: Navegantes написав: Дюрі-бачі написав:spiridonwot
В гривні все просто, а ми хочемо в $
Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія
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greenozon
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:28
greenozon написав: M-A-X написав: Navegantes написав:
Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія :roll:
Очень даже зря.
АБанк - это тот, у которого ИБ был как у Привата?
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M-A-X
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:26
Navegantes написав:
Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
З гривнею все простіше, думав, що можливо і з валютою так.
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Дюрі-бачі
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