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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:39

Дюрі-бачі

Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:18

  Navegantes написав:
  Дюрі-бачі написав:spiridonwot В гривні все просто, а ми хочемо в $


Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?

Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:25

  M-A-X написав:
  Navegantes написав:
  Дюрі-бачі написав:spiridonwot В гривні все просто, а ми хочемо в $


Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?

Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.


забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія :roll:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:28

  greenozon написав:
  M-A-X написав:
  Navegantes написав:Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?

Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.


забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія :roll:

Очень даже зря.
АБанк - это тот, у которого ИБ был как у Привата?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:26

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
З гривнею все простіше, думав, що можливо і з валютою так.
Дюрі-бачі
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