Дюрі-бачі
Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 19:39
Дюрі-бачі
Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:18
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:25
забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:28
Очень даже зря.
АБанк - это тот, у которого ИБ был как у Привата?
Додано: Чет 30 бер, 2023 22:26
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:06
Здравствуйте, столкнулись с такой ситуацией. Знакомый покупал облигации через Дию, но он неожиданно умер. Подали заявление о приняти наследства нотариусу, но она не знает куда посыдать запрос о кол-ве облигаций и т.д. Т.е. если бы он покупал через банк или спец. брокерские фирмы-нет вопросов, запрос посылается туда, согласно ответа наследники получают свидетельство о праве на наследство, с ним идут в банк (брокерскую контору) и переоформляют на себя облигации. Но купленные через Дию...Кто покупал облигации через Дию, пожалуйста подскажите, может быть там где-то указывается кто является держателем ваших облигации или вообще какие-то данные о этом.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:21
4134ira
Дия это просто площадка, ОВДП вашему знакомому продал брокер (ICU, Кинто, Сенс Банк, Укргазбанк тд). Ваш знакомый должен был получить документы, подтверждающие покупку. Там указан брокер, к которому и следует обращаться.
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