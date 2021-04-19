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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 19:39
Дюрі-бачі
Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
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Navegantes
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:18
Navegantes написав: Дюрі-бачі написав:spiridonwot
В гривні все просто, а ми хочемо в $
Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
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M-A-X
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:25
M-A-X написав: Navegantes написав: Дюрі-бачі написав:spiridonwot
В гривні все просто, а ми хочемо в $
Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія
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greenozon
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:28
greenozon написав: M-A-X написав: Navegantes написав:
Сенс банк пропонує валютні ОВДП. Закинули гроші на картку і придбали через додаток. В чому складність?
Реквестирую фичу в МАБ.
Приложения нет.
забудьте
МАБ - закинуте (але все ще) фунціональне дітище екс-альфи,
зараз усі сили смузістів кинуті на моб. додаток (ССА), та й хоронили МАБ вже не раз, але ніяк не наважаться "відправити на пенсію" як от Рада чи АБанк...
хоча враховуючи останні тенденції мабуть скоро й йому прийде пенсія :roll:
Очень даже зря.
АБанк - это тот, у которого ИБ был как у Привата?
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M-A-X
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:26
Navegantes написав:
Коло замкнулось) Сенс не підходить, бо бумаги "довші", Моно - бо відділень немає)
З гривнею все простіше, думав, що можливо і з валютою так.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:06
Здравствуйте, столкнулись с такой ситуацией. Знакомый покупал облигации через Дию, но он неожиданно умер. Подали заявление о приняти наследства нотариусу, но она не знает куда посыдать запрос о кол-ве облигаций и т.д. Т.е. если бы он покупал через банк или спец. брокерские фирмы-нет вопросов, запрос посылается туда, согласно ответа наследники получают свидетельство о праве на наследство, с ним идут в банк (брокерскую контору) и переоформляют на себя облигации. Но купленные через Дию...Кто покупал облигации через Дию, пожалуйста подскажите, может быть там где-то указывается кто является держателем ваших облигации или вообще какие-то данные о этом.
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4134ira
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:21
4134ira
Дия это просто площадка, ОВДП вашему знакомому продал брокер (ICU, Кинто, Сенс Банк, Укргазбанк тд). Ваш знакомый должен был получить документы, подтверждающие покупку. Там указан брокер, к которому и следует обращаться.
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Navegantes
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:28
Друзі, може хтось скинути список, якими зараз облігаціями ІСU торгує ?
І ще одне питання - Кінто - норм контора?
Востаннє редагувалось 1finanсier
в П'ят 31 бер, 2023 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:44
1finanсier написав:
Друзі, може хтось скинути список, якими зараз облігаціями ІСU торгує ?
А пролистати кілька сторінок? Буквально позавчора - viewtopic.php?p=5559532#p5559532
Звичайно перелік за 2 дні міг дещо змінитись але не думаю, що дуже суттєво. Тим більше що до відкриття торгів в додатку ІСУ побачити все одно нічого не можна. А торги зазвичай відкриваються не раніше полудня.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:45
spiridonwot написав: Navegantes написав: spiridonwot написав:asti
Только что купил на пробу 1 бумагу через ICU до 05.04 с доходностью 18%. Поглядим как это работает. Покупка прошла быстро и безболезненно.
Точно 18% доходность? Приложение ICU показывает 15 %
Может я что-то не так считаю, но.
Бумагу я покупаю за 997,05, а 5.04, через 6 дней, получаю 1000 грн или доход в 2,95 грн.
А значит годовая доходность равна 2,95/997,05/6 дней*365 дней=17,9989%. Все четко.
Касательно покупки, после размещения заявки в Дие, ICU дали подтверждение мин через 5 и прислали документы на подпись.
Карта для зачисления дохода подтянулась единственная приватовская Єпідтримка, но если их несколько то можно выбрать куда зачислить средства потом.
После подписания документов "мордой" попросило или ввести номер карты для списания или оплатить через Google Pay. Оплатил райфовской картой для выплат, подвязанной к G pay. С райфа снялось ровно 997,05 без комиссии.
Касательно изменения процентной ставки, только что зашел проверил, та же облигация продается по той же цене 997,05.
В продолжение покупки, сегодня зарегался в ICU trade. Средства зашли на счет ICU в 11 часов, а в 11:30 уже и 2 бумаги отобразились в разделе активы по двум вчерашним покупкам.
В Дие 2 заявки на покупку пока висят в стадии обработки. Жду еще и там подтверждения.
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spiridonwot
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