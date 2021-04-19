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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:45

asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:24

  V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?
asti
 
Повідомлень: 3277
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Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:32

  asti написав:
  V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?

Так, 3 грн за платіж на будь-яку суму
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:36

  Amethyst написав:
  Oberon написав:Подскажите, а за кредитные с карт моно или пумбы можно купить чз дию чз гугл пей, это пройдёт как покупка с включением в грейс? Или я слишком много хочу?...

МСС 6211 через покупку в Дие с кредитки Альфы, в грейсе, но без рассрочки 8) :lol:


А это интересная информация) Так как в приложении Сенса купить можно только на свои.
Navegantes
 
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