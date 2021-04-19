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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:45
asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
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V2
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:24
V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?
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asti
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:32
asti написав: V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?
Так, 3 грн за платіж на будь-яку суму
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:36
А это интересная информация) Так как в приложении Сенса купить можно только на свои.
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Navegantes
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