|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:21
vovabelokon99 написав: asti написав: V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?
Так, 3 грн за платіж на будь-яку суму
а нужно именно СЕПом делать - просто с карты какой-то нельзя?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3279
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:22
asti
через моб додаток icu можна карткою поповнити
-
adj
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:22
А в Дії через якого оператора краще купляти, сенс,кінто або icu, чи без різниці?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:27
novichok
В кого вищий відсоток - в того і купуйте!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7851
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1305 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|53618
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2