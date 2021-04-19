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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:21

  vovabelokon99 написав:
  asti написав:
  V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?

Так, 3 грн за платіж на будь-яку суму
а нужно именно СЕПом делать - просто с карты какой-то нельзя?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:22

asti
через моб додаток icu можна карткою поповнити
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:22

А в Дії через якого оператора краще купляти, сенс,кінто або icu, чи без різниці?
novichok
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Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:27

novichok
В кого вищий відсоток - в того і купуйте!
V2
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