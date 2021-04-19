1finanсier написав:Друзі, може хтось скинути список, якими зараз облігаціями ІСU торгує ? І ще одне питання - Кінто - норм контора?
Кінто це динозавр, фірма дуже стара і поважна (30+ років!) має суто укр. коріння, але наразі практикує якісь комісії, яких не мають інші брокери - наприклад річна платня і тд https://kinto.com/tariffs із цікавого - продають не лише ОВДП а й інші інструменти
раджу подивитись в сторону Бонда - https://bond.ua/#quote пропонує найкращі доходності на моменті (наприклад 25% 25 рік ОВДП) і 0 комісій... все робиться в пару кліків в додатку
Та щось у Бонді там дуже мало обліг продається. Чи може я не там дивлюся?