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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:21

  vovabelokon99 написав:
  asti написав:
  V2 написав:asti
Будь-який банк, в якого безоплатний СЕП.
Приват підходить?

Так, 3 грн за платіж на будь-яку суму
а нужно именно СЕПом делать - просто с карты какой-то нельзя?
asti
 
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asti
через моб додаток icu можна карткою поповнити
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:22

А в Дії через якого оператора краще купляти, сенс,кінто або icu, чи без різниці?
novichok
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novichok
В кого вищий відсоток - в того і купуйте!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:57

  greenozon написав:
  1finanсier написав:Друзі, може хтось скинути список, якими зараз облігаціями ІСU торгує ?
І ще одне питання - Кінто - норм контора?


Кінто це динозавр, фірма дуже стара і поважна (30+ років!) має суто укр. коріння,
але наразі практикує якісь комісії, яких не мають інші брокери - наприклад річна платня і тд https://kinto.com/tariffs
із цікавого - продають не лише ОВДП а й інші інструменти


раджу подивитись в сторону Бонда - https://bond.ua/#quote
пропонує найкращі доходності на моменті (наприклад 25% 25 рік ОВДП)
і 0 комісій...
все робиться в пару кліків в додатку

Та щось у Бонді там дуже мало обліг продається. Чи може я не там дивлюся?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:59

1finanсier
Мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:00

lamal, greenozon, Alien дякую
1finanсier
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