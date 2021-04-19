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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 397398399400 Додано: Суб 01 кві, 2023 00:12 Navegantes написав: Такая же история. Вчера по вашему алгоритму купил бумаги через Дию, в кабинете ICU уже вижу их в своем активе, в Дие пока обрабатываются. Такая же история. Вчера по вашему алгоритму купил бумаги через Дию, в кабинете ICU уже вижу их в своем активе, в Дие пока обрабатываются.

В пятницу в 17 часов подал в Дие заявки на Кинто и ICU на эту модную бумагу с погашением на днях. При этом в ICU у меня и так давно есть рега. К полуночи заявка на ICU из Дии молча испарилась. На Кинто висит, но буду сильно удивлён, если её не постигнет та же участь. Пока что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Привык уже. Приват мою заявку на покупку ОВГЗ уже два месяца рассматривает. В пятницу в 17 часов подал в Дие заявки на Кинто и ICU на эту модную бумагу с погашением на днях. При этом в ICU у меня и так давно есть рега. К полуночи заявка на ICU из Дии молча испарилась. На Кинто висит, но буду сильно удивлён, если её не постигнет та же участь. Пока что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Привык уже. Приват мою заявку на покупку ОВГЗ уже два месяца рассматривает. moveton

Повідомлень: 3141 З нами з: 23.03.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 09:29 M-A-X написав: adj написав: Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло. Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.

С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.

Человек ожидает обычный процент.

А его никто дать не может. Это развод лохов.С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.Человек ожидает обычный процент.А его никто дать не может.



именно так



на Минфине (министерство которое, а не сайт) все четко в доке по окончанию торгов: купон * 2 /10 и есть годовой процент



из этого и исходим,

онланй конечно ничего не найти, ну хоть док есть, надо делать свой калькулятор именно такна Минфине (министерство которое, а не сайт) все четко в доке по окончанию торгов: купон * 2 /10 и есть годовой процентиз этого и исходим,онланй конечно ничего не найти, ну хоть док есть, надо делать свой калькулятор cohan

Повідомлень: 5500 З нами з: 27.09.19 Подякував: 106 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 09:58 M-A-X написав: adj написав: Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло. Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.

С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.

Человек ожидает обычный процент.

А его никто дать не может. Это развод лохов.С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.Человек ожидает обычный процент.А его никто дать не может.

Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.



А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива? Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива? adj Повідомлень: 193 З нами з: 08.04.22 Подякував: 44 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 10:35 Dollarman написав: Amethyst

Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий? Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?

Гемор (именно для ОВГЗ) тут только в регистрации на торговой площадке и открытии счета ценных бумаг.

Легче всего и нашару это делается в банке: Альфа, Моня, ПУМБ

Однако и выбор бумаг у них невелик

Чуток нуДно открывают экк в ИКУ(ICU), есть первичная рега, а потом еще подпись ЕЦП договора (2..3 дня можно ждать!), но у них большой список ОВДП. И часто они сливают остатки на вторичке, т.е. можно таки найти ОВДП на 1..3 мес.

Альфа, кстати, тоже еще мес 6 назад сливала свои оближки!

На Бонде оч. малый выбор ОВДП, особенно коротких (

Один из вариантов быстрой реги в ИКУ -- купить ОВДП у ИКУ через Дию, за одно и экк ИКУ получить

Особенность Дии для ОВДП -- иногда бывают сладкие остатки.

Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Для депозитчика легче придерживаться нашей стандарной процедуре расчета, т.е. отталкиваться от цены покупки, цены выплаты, дохода в купонах, и годовой(365дн) %% прибыли с учетом налога (19.5%) -- так для мошны честнее будет



ПС. см Гемор (именно для ОВГЗ) тут только в регистрации на торговой площадке и открытии счета ценных бумаг.Легче всего и нашару это делается в банке: Альфа, Моня, ПУМБОднако и выбор бумаг у них невеликЧуток нуДно открывают экк в ИКУ(ICU), есть первичная рега, а потом еще подпись ЕЦП договора (2..3 дня можно ждать!), но у них большой список ОВДП. И часто они сливают остатки на вторичке, т.е. можно таки найти ОВДП на 1..3 мес.Альфа, кстати, тоже еще мес 6 назад сливала свои оближки!На Бонде оч. малый выбор ОВДП, особенно коротких (Один из вариантов быстрой реги в ИКУ -- купить ОВДП у ИКУ через Дию, за одно и экк ИКУ получитьОсобенность Дии для ОВДП -- иногда бывают сладкие остатки.Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Для депозитчика легче придерживаться нашей стандарной процедуре расчета, т.е. отталкиваться от цены покупки, цены выплаты, дохода в купонах, и годовой(365дн) %% прибыли с учетом налога (19.5%) -- так для мошны честнее будетПС. см viewtopic.php?p=5427992#p5427992 Amethyst

Повідомлень: 3908 З нами з: 05.05.21 Подякував: 268 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 397398399400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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