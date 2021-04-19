Dollarman написав:Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?
Гемор (именно для ОВГЗ) тут только в регистрации на торговой площадке и открытии счета ценных бумаг.
Легче всего и нашару это делается в банке: Альфа, Моня, ПУМБ
Однако и выбор бумаг у них невелик
Чуток нуДно открывают экк в ИКУ(ICU), есть первичная рега, а потом еще подпись ЕЦП договора (2..3 дня можно ждать!), но у них большой список ОВДП. И часто они сливают остатки на вторичке, т.е. можно таки найти ОВДП на 1..3 мес.
Альфа, кстати, тоже еще мес 6 назад сливала свои оближки!
На Бонде оч. малый выбор ОВДП, особенно коротких (
Один из вариантов быстрой реги в ИКУ -- купить ОВДП у ИКУ через Дию, за одно и экк ИКУ получить
Особенность Дии для ОВДП -- иногда бывают сладкие остатки.
Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Для депозитчика легче придерживаться нашей стандарной процедуре расчета, т.е. отталкиваться от цены покупки, цены выплаты, дохода в купонах, и годовой(365дн) %% прибыли с учетом налога (19.5%) -- так для мошны честнее будет
ПС. см viewtopic.php?p=5427992#p5427992