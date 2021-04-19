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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 00:12

  Navegantes написав:Такая же история. Вчера по вашему алгоритму купил бумаги через Дию, в кабинете ICU уже вижу их в своем активе, в Дие пока обрабатываются.

В пятницу в 17 часов подал в Дие заявки на Кинто и ICU на эту модную бумагу с погашением на днях. При этом в ICU у меня и так давно есть рега. К полуночи заявка на ICU из Дии молча испарилась. На Кинто висит, но буду сильно удивлён, если её не постигнет та же участь. Пока что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Привык уже. Приват мою заявку на покупку ОВГЗ уже два месяца рассматривает.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:29

  M-A-X написав:
  adj написав:Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.
С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.
Человек ожидает обычный процент.
А его никто дать не может.


именно так

на Минфине (министерство которое, а не сайт) все четко в доке по окончанию торгов: купон * 2 /10 и есть годовой процент

из этого и исходим,
онланй конечно ничего не найти, ну хоть док есть, надо делать свой калькулятор
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:58

  M-A-X написав:
  adj написав:Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.
С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.
Человек ожидает обычный процент.
А его никто дать не может.

Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.

А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:35

  Dollarman написав:Amethyst
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?

Гемор (именно для ОВГЗ) тут только в регистрации на торговой площадке и открытии счета ценных бумаг.
Легче всего и нашару это делается в банке: Альфа, Моня, ПУМБ
Однако и выбор бумаг у них невелик :(
Чуток нуДно открывают экк в ИКУ(ICU), есть первичная рега, а потом еще подпись ЕЦП договора (2..3 дня можно ждать!), но у них большой список ОВДП. И часто они сливают остатки на вторичке, т.е. можно таки найти ОВДП на 1..3 мес.
Альфа, кстати, тоже еще мес 6 назад сливала свои оближки!
На Бонде оч. малый выбор ОВДП, особенно коротких (
Один из вариантов быстрой реги в ИКУ -- купить ОВДП у ИКУ через Дию, за одно и экк ИКУ получить :idea:
Особенность Дии для ОВДП -- иногда бывают сладкие остатки.
Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Для депозитчика легче придерживаться нашей стандарной процедуре расчета, т.е. отталкиваться от цены покупки, цены выплаты, дохода в купонах, и годовой(365дн) %% прибыли с учетом налога (19.5%) -- так для мошны честнее будет :)

ПС. см viewtopic.php?p=5427992#p5427992
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:40

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM.


я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)
але інколи ціна може мінятись і по інших причинах

тому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:58

moveton

Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:06

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM.


я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)
але інколи ціна може мінятись і по інших причинах

тому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно


на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплаты

а вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман
cohan
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