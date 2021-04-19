Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 398399400401> Додано: Суб 01 кві, 2023 00:12 Navegantes написав: Такая же история. Вчера по вашему алгоритму купил бумаги через Дию, в кабинете ICU уже вижу их в своем активе, в Дие пока обрабатываются. Такая же история. Вчера по вашему алгоритму купил бумаги через Дию, в кабинете ICU уже вижу их в своем активе, в Дие пока обрабатываются.

В пятницу в 17 часов подал в Дие заявки на Кинто и ICU на эту модную бумагу с погашением на днях. При этом в ICU у меня и так давно есть рега. К полуночи заявка на ICU из Дии молча испарилась. На Кинто висит, но буду сильно удивлён, если её не постигнет та же участь. Пока что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Привык уже. Приват мою заявку на покупку ОВГЗ уже два месяца рассматривает. В пятницу в 17 часов подал в Дие заявки на Кинто и ICU на эту модную бумагу с погашением на днях. При этом в ICU у меня и так давно есть рега. К полуночи заявка на ICU из Дии молча испарилась. На Кинто висит, но буду сильно удивлён, если её не постигнет та же участь. Пока что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Привык уже. Приват мою заявку на покупку ОВГЗ уже два месяца рассматривает. moveton

Повідомлень: 3141 З нами з: 23.03.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 09:29 M-A-X написав: adj написав: Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло. Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.

С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.

Человек ожидает обычный процент.

А его никто дать не может. Это развод лохов.С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.Человек ожидает обычный процент.А его никто дать не может.



именно так



на Минфине (министерство которое, а не сайт) все четко в доке по окончанию торгов: купон * 2 /10 и есть годовой процент



из этого и исходим,

онланй конечно ничего не найти, ну хоть док есть, надо делать свой калькулятор именно такна Минфине (министерство которое, а не сайт) все четко в доке по окончанию торгов: купон * 2 /10 и есть годовой процентиз этого и исходим,онланй конечно ничего не найти, ну хоть док есть, надо делать свой калькулятор cohan

Повідомлень: 5502 З нами з: 27.09.19 Подякував: 106 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 09:58 M-A-X написав: adj написав: Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло. Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.

С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.

Человек ожидает обычный процент.

А его никто дать не может. Это развод лохов.С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.Человек ожидает обычный процент.А его никто дать не может.

Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.



А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива? Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива? adj Повідомлень: 193 З нами з: 08.04.22 Подякував: 44 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 10:35 Dollarman написав: Amethyst

Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий? Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ с минимальным гемором и без комиссий?

Гемор (именно для ОВГЗ) тут только в регистрации на торговой площадке и открытии счета ценных бумаг.

Легче всего и нашару это делается в банке: Альфа, Моня, ПУМБ

Однако и выбор бумаг у них невелик

Чуток нуДно открывают экк в ИКУ(ICU), есть первичная рега, а потом еще подпись ЕЦП договора (2..3 дня можно ждать!), но у них большой список ОВДП. И часто они сливают остатки на вторичке, т.е. можно таки найти ОВДП на 1..3 мес.

Альфа, кстати, тоже еще мес 6 назад сливала свои оближки!

На Бонде оч. малый выбор ОВДП, особенно коротких (

Один из вариантов быстрой реги в ИКУ -- купить ОВДП у ИКУ через Дию, за одно и экк ИКУ получить

Особенность Дии для ОВДП -- иногда бывают сладкие остатки.

Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Для депозитчика легче придерживаться нашей стандарной процедуре расчета, т.е. отталкиваться от цены покупки, цены выплаты, дохода в купонах, и годовой(365дн) %% прибыли с учетом налога (19.5%) -- так для мошны честнее будет



ПС. см Гемор (именно для ОВГЗ) тут только в регистрации на торговой площадке и открытии счета ценных бумаг.Легче всего и нашару это делается в банке: Альфа, Моня, ПУМБОднако и выбор бумаг у них невеликЧуток нуДно открывают экк в ИКУ(ICU), есть первичная рега, а потом еще подпись ЕЦП договора (2..3 дня можно ждать!), но у них большой список ОВДП. И часто они сливают остатки на вторичке, т.е. можно таки найти ОВДП на 1..3 мес.Альфа, кстати, тоже еще мес 6 назад сливала свои оближки!На Бонде оч. малый выбор ОВДП, особенно коротких (Один из вариантов быстрой реги в ИКУ -- купить ОВДП у ИКУ через Дию, за одно и экк ИКУ получитьОсобенность Дии для ОВДП -- иногда бывают сладкие остатки.Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Для депозитчика легче придерживаться нашей стандарной процедуре расчета, т.е. отталкиваться от цены покупки, цены выплаты, дохода в купонах, и годовой(365дн) %% прибыли с учетом налога (19.5%) -- так для мошны честнее будетПС. см viewtopic.php?p=5427992#p5427992 Amethyst

Повідомлень: 3908 З нами з: 05.05.21 Подякував: 268 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 11:40 Re: Ринок ОВДП Amethyst написав: Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM.



я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)

але інколи ціна може мінятись і по інших причинах



тому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)але інколи ціна може мінятись і по інших причинахтому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно greenozon Повідомлень: 14862 З нами з: 01.06.14 Подякував: 309 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 11:58 moveton



Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ. Navegantes Повідомлень: 20 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 12:06 greenozon написав: Amethyst написав: Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM.



я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)

але інколи ціна може мінятись і по інших причинах



тому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)але інколи ціна може мінятись і по інших причинахтому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно



на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплаты



а вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплатыа вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман cohan

Повідомлень: 5502 З нами з: 27.09.19 Подякував: 106 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 12:43 cohan написав: greenozon написав: Amethyst написав: Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM. Особенность Оближек -- эт их расчет %% по SIM и YTM.



я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)

але інколи ціна може мінятись і по інших причинах



тому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)але інколи ціна може мінятись і по інших причинахтому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно



на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплаты



а вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплатыа вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман



будь-який продаван в магазі теж можна сказати мухлює бо накидає собі в кишеню на кожний товар



брокери на цьому і живуть

на жаль купувати без брокера (посередника) не можна тому й шукаєм хто найщедрішний



PS цікаво чи біржі типу УБ, ПФТС і інші беруть % собі в кишеню

мабуть що так будь-який продаван в магазі теж можна сказати мухлює бо накидає собі в кишеню на кожний товарброкери на цьому і живутьна жаль купувати без брокера (посередника) не можна тому й шукаєм хто найщедрішнийPS цікаво чи біржі типу УБ, ПФТС і інші беруть % собі в кишенюмабуть що так greenozon Повідомлень: 14862 З нами з: 01.06.14 Подякував: 309 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:09 greenozon написав: cohan написав: greenozon написав: я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)

але інколи ціна може мінятись і по інших причинах



тому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно я б сказав найбільша особливість облігацій ОВДП це те, що їх ціна росте щодня (НКД, накопичений купонний дохід)але інколи ціна може мінятись і по інших причинахтому порівнювати ЦП ОВДП із депозитами мабуть недоречно



на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплаты



а вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман на ПФТС НКД в котировках не участвует, все взрослые, добавляют уже на момент оплатыа вот реальный %% - очень даже участвует, и тут, конечно, брокеры мухлюют в свой карман



будь-який продаван в магазі теж можна сказати мухлює бо накидає собі в кишеню на кожний товар



брокери на цьому і живуть

на жаль купувати без брокера (посередника) не можна тому й шукаєм хто найщедрішний



PS цікаво чи біржі типу УБ, ПФТС і інші беруть % собі в кишеню

мабуть що так будь-який продаван в магазі теж можна сказати мухлює бо накидає собі в кишеню на кожний товарброкери на цьому і живутьна жаль купувати без брокера (посередника) не можна тому й шукаєм хто найщедрішнийPS цікаво чи біржі типу УБ, ПФТС і інші беруть % собі в кишенюмабуть що так



да, брокеру за сделку приходится платить, независимо от доходности бумаги, только от номинала/обьема да, брокеру за сделку приходится платить, независимо от доходности бумаги, только от номинала/обьема cohan

Повідомлень: 5502 З нами з: 27.09.19 Подякував: 106 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:17 Navegantes написав: moveton



Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ. Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ.



Хто може описати весь цикл із валютними ОВДП - від розміщення валюти на рахунку до отримання коштів по закінчення чи достроковому продажі?.. Які комісії? Хто може описати весь цикл із валютними ОВДП - від розміщення валюти на рахунку до отримання коштів по закінчення чи достроковому продажі?.. Які комісії? sergey_sryvkin

Повідомлень: 1406 З нами з: 19.02.14 Подякував: 445 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 398399400401> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17 62 53631

V2 Вів 10 тра, 2022 14:21