Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ.
Хто може описати весь цикл із валютними ОВДП - від розміщення валюти на рахунку до отримання коштів по закінчення чи достроковому продажі?.. Які комісії?
Сенс (екс-Альфа) - треба мати валютну картку - покласти кошти на картку через касу (0 комісія) можна із карткою (швидше буде зарахування), а можна через ордер через менеджера (довше буде зарахування - пару год) - дочекатись поки появляться валютні ОВДП в додатку Сенс (їх зараз швидко розгрібають). Можна доєднатись до тг групи банку - там пишуть коли додають нові валютні зазвичай - появились: зробити покупку. Перший раз додаток дасть підписувати пачку документів, але це одноразова дія. Чуть пізніше на електронну пошту прийдуть документи про факт покупки і зарахування ЦП - далі, якщо є купонні виллати по бумазі - ближче до вечора або на наступний день банк гроші автоматом перекаже на картку (чи рахунок), вже не пригадую в день погашення - зявиться вся сума. Насправді тут все залежить від Мінфіну - адже гроші платить він, банк тут лише посередник.
і далі по новій Наразі на жодному кроці жодних комісій немає.
Ну я не заморачиваюсь, а просто считаю доходность на момент моего перекупа у брокера и c учетом всех будущих выплат и затрат (не дай бог). Делоффто И пусть брокеры шо хотят пишут, хоть 15% хоть 18%, а моя любимая логорифмыческая лынейка всегда со мной
Navegantes написав:Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ.
Отказаться-то от Привата можно можно, но когда, скажем, $100k в Привате уже лежат, к другим вариантам нужно добавлять 0.5% SWIFT (правда, для ICU их добавлять по-любому, а в Дие и вариантов нет). И по сравнению с этими $500 примерно 2000 грн депозитарных приватовских комиссий почему-то не кажутся заградительно дорогими. Хотя, если доллар так и продолжит тенденцию и упадёт до 4...
M-A-X icu trade це дилерська діяльність. В дії я думаю також пасуться лише дилери.
А продати/купити на біржі можете у будь кого хто має ліцензію еа брокерську діяльність, і хто буде готовий з вами (вашими об'ємами) працювати, для цього треба телефонувати брокерам і уточнювати що вас цікавить саме ця послуга.
У них у всіх є одночасно всі ліцензії, важливо розуміти що за продукт ви купляєте, те що є в моно, альфі, trade.icu це все дилерські операції, на військові ОВДП є джентельментський договір не брати комісію/спред в карман, бо це напряму допомога мін.фіну наповнити бюджет.
Але є ж ще невійськові ОВДП, наприклад які скидали нерезиденти (бо думали що НБУ їх випустить в квітні), і ось тут вже виходять ICU, Кінто, Універ які скупляли по знижці папери, і тепер продають їх у себе в на платформах по дохідності яку вони самі визначили.
Окремо є ще торги на ПФТС, але це дороге задоволення для пересічного з малим бюджетом.
Естественно нужно рассматривать картину целиком и учитывать всякие дополнительные комиссии. Так сложилось, что я в Привате больших сумм не держал. Удобнее и выгоднее было использовать Альфу (нынешний Сенс) как раз для банковских операций.