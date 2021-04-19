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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 00:35
adj написав:
Окремо є ще торги на ПФТС, але це дороге задоволення для пересічного з малим бюджетом.
там есть сейчас вполне приемлемые по 100к+ грн лоты, а уж в районе 500к+- обитают те самые 25% (надеюсь настоящие, в отличие от, как любезно поправили, дилеров)
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Додано: Нед 02 кві, 2023 08:34
Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )
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Додано: Нед 02 кві, 2023 08:42
1finanсier написав:
Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )
У мене у грудні повна верифікація зайняла чотири дні робочого тижня. Причому на кожен їх лист я відповідав протягом години, а от наступної їх відповіді можна було чекати і добу
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Додано: Нед 02 кві, 2023 08:49
Alien написав: 1finanсier написав:
Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )
У мене у грудні повна верифікація зайняла чотири дні робочого тижня. Причому на кожен їх лист я відповідав протягом години, а от наступної їх відповіді можна було чекати і добу
Я ще у 2018 підписував папери, тоді була очна зустріч в офісі, заповнення анкет, відкриття рахунку ЦП, фінмон. На все пішло декілька днів.
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