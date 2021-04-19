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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 00:35

  adj написав:Окремо є ще торги на ПФТС, але це дороге задоволення для пересічного з малим бюджетом.



там есть сейчас вполне приемлемые по 100к+ грн лоты, а уж в районе 500к+- обитают те самые 25% (надеюсь настоящие, в отличие от, как любезно поправили, дилеров)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:34

Re: Ринок ОВДП

Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:42

  1finanсier написав:Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )

У мене у грудні повна верифікація зайняла чотири дні робочого тижня. Причому на кожен їх лист я відповідав протягом години, а от наступної їх відповіді можна було чекати і добу
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:49

  Alien написав:
  1finanсier написав:Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )

У мене у грудні повна верифікація зайняла чотири дні робочого тижня. Причому на кожен їх лист я відповідав протягом години, а от наступної їх відповіді можна було чекати і добу


Я ще у 2018 підписував папери, тоді була очна зустріч в офісі, заповнення анкет, відкриття рахунку ЦП, фінмон. На все пішло декілька днів.
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