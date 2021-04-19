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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 400401402403>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 00:35

  adj написав:Окремо є ще торги на ПФТС, але це дороге задоволення для пересічного з малим бюджетом.



там есть сейчас вполне приемлемые по 100к+ грн лоты, а уж в районе 500к+- обитают те самые 25% (надеюсь настоящие, в отличие от, как любезно поправили, дилеров)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:34

Re: Ринок ОВДП

Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:41

Re: Ринок ОВДП

у меня было 5 дней. апрель 2022
4134ira
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:42

  1finanсier написав:Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )

У мене у грудні повна верифікація зайняла чотири дні робочого тижня. Причому на кожен їх лист я відповідав протягом години, а от наступної їх відповіді можна було чекати і добу
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:49

  Alien написав:
  1finanсier написав:Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )

У мене у грудні повна верифікація зайняла чотири дні робочого тижня. Причому на кожен їх лист я відповідав протягом години, а от наступної їх відповіді можна було чекати і добу


Я ще у 2018 підписував папери, тоді була очна зустріч в офісі, заповнення анкет, відкриття рахунку ЦП, фінмон. На все пішло декілька днів.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:20

  adj написав:
  M-A-X написав:
  adj написав:Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.
С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.
Человек ожидает обычный процент.
А его никто дать не может.

Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.

А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива?

Проверил еще YTM с любым сроком от начала хождения.
Сошлось.
Снимаю шляпу и приношу извинения.
Да, YTM рисует большую доходность, чем SIM, если применить YTM к облигациям без промежуточных выплат.
Но SIM в чистом виде применять имеет смысл только на 1-летние облигации с выплатой купона в конце срока.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:27

Re: Ринок ОВДП

  M-A-X написав:Но SIM в чистом виде применять имеет смысл только на 1-летние облигации с выплатой купона в конце срока.

в SIM нема купонів
це так звані дисконтні бумаги
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:36

  greenozon написав:
  M-A-X написав:Но SIM в чистом виде применять имеет смысл только на 1-летние облигации с выплатой купона в конце срока.

в SIM нема купонів
це так звані дисконтні бумаги

SIM - это могут быть облигации, у которых остался только один купон, который в конце срока. Но можно рассматривать и как дисконтные.
Я к тому, что SIM имеет смысл в чистом виде применять на сроке 1 год.
А то 18% годовых на полгода выгодней, чем на год, если не брать в расчет ожиданий изменения ставки через полгода.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:33

Це цікаве питання
в який момент бумага отримує тип SIM/YTM - в момент випуску чи по факту із плином часу

2) ICU попереджає в телеграмі про таке
---
Шановні клієнти!
У звязку з переходом всієї банківської системи на нові міжнародні стандарти
електронних платежів в найближчі декілька днів можливі затримки з обробкою платежів.

Це може вплинути на швидкість операцій поповнення та виведення коштів, а також на роботу торгової сесії в ICU Trade.

Просимо вибачення за можливі затримки. Дякуємо за розуміння!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:02

  greenozon написав:Це цікаве питання
в який момент бумага отримує тип SIM/YTM - в момент випуску чи по факту із плином часу

это теоретические расчетные показатели
первичной является цена сделки, за какую сумму в конкретный момент покупается и продается облигация
а что по эту цену думать каждый решает сам
nekefer
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