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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:10

Re: Ринок ОВДП

А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:14

Re: Ринок ОВДП

Якщо купувати ОВДП через Дію (трейдер ICU) з кредитної картки , банк не вжарить комісію за переказ кредитих коштів?
Amid
 
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  #<1 ... 400401402403
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