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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 17:10
Re: Ринок ОВДП
А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
Додано: Нед 02 кві, 2023 17:14
Re: Ринок ОВДП
Якщо купувати ОВДП через Дію (трейдер ICU) з кредитної картки , банк не вжарить комісію за переказ кредитих коштів?
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