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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 17:10
А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
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moveton
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:14
Якщо купувати ОВДП через Дію (трейдер ICU) з кредитної картки , банк не вжарить комісію за переказ кредитих коштів?
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Amid
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:25
moveton написав:
А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк?
Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.
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M-A-X
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:30
M-A-X написав:
Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.
Интересная система. Счёт в ценных бумагах вроде как мой (насколько я понял из пояснений что с ним происходит при банкротстве банка), а погашения Привату...
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moveton
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:44
moveton написав: M-A-X написав:
Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.
Интересная система. Счёт в ценных бумагах вроде как мой (насколько я понял из пояснений что с ним происходит при банкротстве банка), а погашения Привату...
Вы покупали у минфина или у Привата? Тогда вопросы к Привату.
При банкротстве бумаги остаются за Вами, ваше обслуживание переведут в другую организацию. Уже ей будете говорить, куда Вам выплачивать.
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M-A-X
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:44
Amid написав:
Якщо купувати ОВДП через Дію (трейдер ICU) з кредитної картки , банк не вжарить комісію за переказ кредитих коштів?
Это такой новый схематоз?
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M-A-X
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:47
moveton написав:
А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
При покупці ви мали читати догововір по цій операції. Якщо тримувати на інший банк то як мінімум рахуйте кожна виплата відсотків, а також тіло це + свіфт переказ з комісією, в придачу до всіх інших існуючих комісій. Тому валютними граються в основному банки, які можуть зібрати великий пул інвесторів в середині одної структури, і отримавши виплату від мінфіну просто її розкидати по рахункам людям.
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adj
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Додано: Нед 02 кві, 2023 18:42
adj написав:
При покупці ви мали читати догововір по цій операції.
Что-то не могу найти сейчас этот договор
В недавнем аналогичном договоре Сенса написано просто, что я плачу банку денег и он передаёт в мою собственность облигации. Про погашения там ни слова. Ну посмотрим ещё, что мне сам Приват ответит.
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moveton
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