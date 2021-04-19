RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:10

Re: Ринок ОВДП

А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 23.03.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:14

Re: Ринок ОВДП

Якщо купувати ОВДП через Дію (трейдер ICU) з кредитної картки , банк не вжарить комісію за переказ кредитих коштів?
Amid
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 12.06.08
Подякував: 218 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:25

  moveton написав:А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк?

Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.
M-A-X
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 08.10.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:30

  M-A-X написав:Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.

Интересная система. Счёт в ценных бумагах вроде как мой (насколько я понял из пояснений что с ним происходит при банкротстве банка), а погашения Привату...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 23.03.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:44

  moveton написав:
  M-A-X написав:Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.

Интересная система. Счёт в ценных бумагах вроде как мой (насколько я понял из пояснений что с ним происходит при банкротстве банка), а погашения Привату...

Вы покупали у минфина или у Привата? Тогда вопросы к Привату.
При банкротстве бумаги остаются за Вами, ваше обслуживание переведут в другую организацию. Уже ей будете говорить, куда Вам выплачивать.
M-A-X
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 08.10.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:44

  Amid написав:Якщо купувати ОВДП через Дію (трейдер ICU) з кредитної картки , банк не вжарить комісію за переказ кредитих коштів?

Это такой новый схематоз?
M-A-X
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 08.10.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:47

  moveton написав:А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?


При покупці ви мали читати догововір по цій операції. Якщо тримувати на інший банк то як мінімум рахуйте кожна виплата відсотків, а також тіло це + свіфт переказ з комісією, в придачу до всіх інших існуючих комісій. Тому валютними граються в основному банки, які можуть зібрати великий пул інвесторів в середині одної структури, і отримавши виплату від мінфіну просто її розкидати по рахункам людям.
adj
 
Повідомлень: 198
З нами з: 08.04.22
Подякував: 44 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:42

  adj написав:При покупці ви мали читати догововір по цій операції.

Что-то не могу найти сейчас этот договор :oops: В недавнем аналогичном договоре Сенса написано просто, что я плачу банку денег и он передаёт в мою собственность облигации. Про погашения там ни слова. Ну посмотрим ещё, что мне сам Приват ответит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 23.03.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 400401402403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 53660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4028)
02.04.2023 19:42
А-Банк (985)
02.04.2023 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.