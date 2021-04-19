А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
moveton написав:А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк?
Привату, сказать можно Привату. Но скорее только на приватовский счет.
moveton написав:А вот ещё такой интересный вопрос. Почему-то везде расписано, как купить, но помалкивается, как потом деньги получать. Если я у Привата прикупил долларовые ОВГЗ, то Минфин кому потом платит: напрямую мне или Привату, который уже пересылает внутри банка мне? Если первое, то как сказать Минфину, что дальнейшие погашения нужно производить не на приватовскую карту, а вообще в другой банк? Или это меняется только с переводом бумаг в депозиторий другого банка?
При покупці ви мали читати догововір по цій операції. Якщо тримувати на інший банк то як мінімум рахуйте кожна виплата відсотків, а також тіло це + свіфт переказ з комісією, в придачу до всіх інших існуючих комісій. Тому валютними граються в основному банки, які можуть зібрати великий пул інвесторів в середині одної структури, і отримавши виплату від мінфіну просто її розкидати по рахункам людям.
adj написав:При покупці ви мали читати догововір по цій операції.
Что-то не могу найти сейчас этот договор В недавнем аналогичном договоре Сенса написано просто, что я плачу банку денег и он передаёт в мою собственность облигации. Про погашения там ни слова. Ну посмотрим ещё, что мне сам Приват ответит.
adj написав:При покупці ви мали читати догововір по цій операції.
Что-то не могу найти сейчас этот договор В недавнем аналогичном договоре Сенса написано просто, что я плачу банку денег и он передаёт в мою собственность облигации. Про погашения там ни слова. Ну посмотрим ещё, что мне сам Приват ответит.
Минфин платит хранителю ценных бумаг а он уже выплачивает клиентам на банковские счета указанные в договоре об открытии счета в ЦБ
J написав:Минфин платит хранителю ценных бумаг а он уже выплачивает клиентам на банковские счета указанные в договоре об открытии счета в ЦБ
Может и так. И тут есть ещё одна волнительность. Я когда у Ромы поинтересовался как переехать своими долларовыми бумагами из Привата в Сенс он мне сказал, что можно прикупить в Сенсе хоть одну гривневую бумагу, тогда у меня откроется счёт в ЦБ уже в Сенсе и потом уже на него переводить облигации и не важно, что облигации долларовые, а счёт открывался под гривневую. И получу я свои доллары при погашении уже в Сенсе. Но при этом в договоре того счёта в ЦБ указаны реквизиты только гривневой карты...