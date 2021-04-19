Додано: Нед 02 кві, 2023 19:56

J написав: Минфин платит хранителю ценных бумаг а он уже выплачивает клиентам на банковские счета указанные в договоре об открытии счета в ЦБ Минфин платит хранителю ценных бумаг а он уже выплачивает клиентам на банковские счета указанные в договоре об открытии счета в ЦБ

Может и так. И тут есть ещё одна волнительность. Я когда упоинтересовался как переехать своими долларовыми бумагами из Привата в Сенс он мне сказал, что можно прикупить в Сенсе хоть одну гривневую бумагу, тогда у меня откроется счёт в ЦБ уже в Сенсе и потом уже на негои не важно, что облигации долларовые, а счёт открывался под гривневую. И получу я свои доллары при погашении уже в Сенсе. Но при этом в договоре того счёта в ЦБ указаны реквизиты только гривневой карты...А ещё у Сенса есть такая интересная статья:в которой ни разу не сказано, что для этого нужно в другой банк переводить сами бумаги. Может в Привате почему-то и не так.