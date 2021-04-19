Взагалі не бачу з цим проблем
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 20:37
moveton
Взагалі не бачу з цим проблем
Додано: Нед 02 кві, 2023 20:58
Это на 3700 то звонить? Давно пройденный этап. Там посылают на специальный номер по которому должны бы отвечать на вопросы по ОВГЗ и на нём по моему опыту более, чем годичных попыток, никто трубку не берёт. На самом деле я знаю где у Привата спрашивать, но интересно было и что здесь расскажут потому, что зачастую и в банке полная некомпетентность.
А вот и не понимаю. Если Минфин платит непосредственно на мой счёт, то почему комиссия выплаты в другой банк должна быть какой-то другой? И в статье Сенса ни слова о том, что если счёт для выплаты будет в другом банке, то появится ещё какой-то комис. Хотя я понимаю, что то, что об этом не сказано не означает, что её нет
Додано: Нед 02 кві, 2023 22:02
Re: Ринок ОВДП
Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:
(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.
Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:
(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.
Робота з емітентами:
(056) 716 10 49.
Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?
Ще й якщо потрібен індивідуальний підхід а не готове програмне рішення яке вони пропонують через Приват24?
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