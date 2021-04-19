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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 401402403404 Додано: Нед 02 кві, 2023 20:37 moveton

https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь, не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.

Взагалі не бачу з цим проблем тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь, не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.Взагалі не бачу з цим проблем adj Повідомлень: 200 З нами з: 08.04.22 Подякував: 44 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 20:58 adj написав: https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь

Это на 3700 то звонить? Давно пройденный этап. Там посылают на специальный номер по которому должны бы отвечать на вопросы по ОВГЗ и на нём по моему опыту более, чем годичных попыток, никто трубку не берёт. На самом деле я знаю где у Привата спрашивать, но интересно было и что здесь расскажут потому, что зачастую и в банке полная некомпетентность.



adj написав: не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.

Взагалі не бачу з цим проблем не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.Взагалі не бачу з цим проблем

А вот и не понимаю. Если Минфин платит непосредственно на мой счёт, то почему комиссия выплаты в другой банк должна быть какой-то другой? И в статье Сенса ни слова о том, что если счёт для выплаты будет в другом банке, то появится ещё какой-то комис. Хотя я понимаю, что то, что об этом не сказано не означает, что её нет Это на 3700 то звонить? Давно пройденный этап. Там посылают на специальный номер по которому должны бы отвечать на вопросы по ОВГЗ и на нём по моему опыту более, чем годичных попыток, никто трубку не берёт. На самом деле я знаю где у Привата спрашивать, но интересно было и что здесь расскажут потому, что зачастую и в банке полная некомпетентность.А вот и не понимаю. Если Минфин платит непосредственно на мой счёт, то почему комиссия выплаты в другой банк должна быть какой-то другой? И в статье Сенса ни слова о том, что если счёт для выплаты будет в другом банке, то появится ещё какой-то комис. Хотя я понимаю, что то, что об этом не сказано не означает, что её нет moveton

Повідомлень: 3150 З нами з: 23.03.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 22:02 Re: Ринок ОВДП Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:

(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.



Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:

(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.



Робота з емітентами:

(056) 716 10 49.





Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?



Ще й якщо потрібен індивідуальний підхід а не готове програмне рішення яке вони пропонують через Приват24? adj Повідомлень: 200 З нами з: 08.04.22 Подякував: 44 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 401402403404 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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