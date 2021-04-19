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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:37

moveton
https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь, не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.
Взагалі не бачу з цим проблем
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:58

  adj написав:https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь

Это на 3700 то звонить? Давно пройденный этап. Там посылают на специальный номер по которому должны бы отвечать на вопросы по ОВГЗ и на нём по моему опыту более, чем годичных попыток, никто трубку не берёт. На самом деле я знаю где у Привата спрашивать, но интересно было и что здесь расскажут потому, что зачастую и в банке полная некомпетентность.

  adj написав:не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.
Взагалі не бачу з цим проблем

А вот и не понимаю. Если Минфин платит непосредственно на мой счёт, то почему комиссия выплаты в другой банк должна быть какой-то другой? И в статье Сенса ни слова о том, что если счёт для выплаты будет в другом банке, то появится ещё какой-то комис. Хотя я понимаю, что то, что об этом не сказано не означает, что её нет :?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:02

Re: Ринок ОВДП

Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:
(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:
(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.

Робота з емітентами:
(056) 716 10 49.


Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?

Ще й якщо потрібен індивідуальний підхід а не готове програмне рішення яке вони пропонують через Приват24?
adj
 
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