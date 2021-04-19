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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 402403404405>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:37

moveton
https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь, не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.
Взагалі не бачу з цим проблем
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:58

  adj написав:https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi тут є контакти, телефонуєте - дізнаєтесь

Это на 3700 то звонить? Давно пройденный этап. Там посылают на специальный номер по которому должны бы отвечать на вопросы по ОВГЗ и на нём по моему опыту более, чем годичных попыток, никто трубку не берёт. На самом деле я знаю где у Привата спрашивать, но интересно было и что здесь расскажут потому, что зачастую и в банке полная некомпетентность.

  adj написав:не думаю що це велика проблема для привата. Просто ви маєте розуміти про комісії swift за кожну операцію (купон, погашення). Не говорячи про додаткову адміністративну роботу для банку, так як це скоріше за все буде робитись вручну, це буде також скоріше за все коштувати якихось грошей.
Взагалі не бачу з цим проблем

А вот и не понимаю. Если Минфин платит непосредственно на мой счёт, то почему комиссия выплаты в другой банк должна быть какой-то другой? И в статье Сенса ни слова о том, что если счёт для выплаты будет в другом банке, то появится ещё какой-то комис. Хотя я понимаю, что то, что об этом не сказано не означает, что её нет :?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:02

Re: Ринок ОВДП

Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:
(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:
(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.

Робота з емітентами:
(056) 716 10 49.


Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?

Ще й якщо потрібен індивідуальний підхід а не готове програмне рішення яке вони пропонують через Приват24?
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:26

  1finanсier написав:Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )

дві неділі (але це в січні 2022)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:49

  adj написав:Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:
(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:
(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.

Робота з емітентами:
(056) 716 10 49.

Спасибо. Меня, правда, на совсем другой посылали, даже не (056): +380-89-720-14-64 Перелік депозитарних установ свистит, что посылали правильно - числится именно за Приватом.

  adj написав:Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?

Во-первых, вопрос был не о том, зачем покупать в Привате, а как погаситься не в Приват тем, что уже у него куплено, т.е. о достаточно противоположной штуке. Но если так уж интересно зачем покупать в Привате: в студию список этих самых дилеров или брокеров с лучшими условиями для моего случая. Исходные данные:
- $100k и, соответственно, нужны долларовые облигации;
- эти доллары лежат в Привате на КДВ. Напомню: SWIFT - 0.5%. Вынос наличкой - бесплатно, но есть дневной и месячный лимиты из за которых за такой суммой в отделение нужно ходить, как на работу в течение месяцев трёх;
- ну и да, после погашения хотелось бы забрать доллары, а не только радость, что они на каком-то брокерском счету, где на них только другие бумаги купить. Если обнал с этого счёта с комисами, то это тоже должно быть учтено в "лучших условиях".
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:22

Amid

Були повідомлення від учасників форуму, що при оплаті кредитками Моно, Сенс комісії немає. У виписці йде "купівля", а не переказ коштів. На власному досвіді придбав з кредитки Привату, все в порядку, списали рівно суму купівлі.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:43

  Navegantes написав:Amid

Були повідомлення від учасників форуму, що при оплаті кредитками Моно, Сенс комісії немає. У виписці йде "купівля", а не переказ коштів. На власному досвіді придбав з кредитки Привату, все в порядку, списали рівно суму купівлі.


цікава тема..
- купуєм за кредитні гроші (нехай на 100К), на разі я так розумію це можна лише через додаток дія;
гроші - не свої, але через місяць треба загасити, інакше вжарять
- якщо купувати різні бумаги із кроком 1 місяць то вимальовується ще одна тактико-стратегічна схема
проблеми - коротких бумаг на разі досить мало, дохід по них менший ніж по 25-26-27 роках

PS в запасі треба мати оперативний ресурс щоб гасити позичені в кредит кошти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:46

Re: Ринок ОВДП

...
Востаннє редагувалось mephala в Пон 03 кві, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:54

  greenozon написав:
  Navegantes написав:Amid

Були повідомлення від учасників форуму, що при оплаті кредитками Моно, Сенс комісії немає. У виписці йде "купівля", а не переказ коштів. На власному досвіді придбав з кредитки Привату, все в порядку, списали рівно суму купівлі.


цікава тема..
- купуєм за кредитні гроші (нехай на 100К), на разі я так розумію це можна лише через додаток дія;
гроші - не свої, але через місяць треба загасити, інакше вжарять
- якщо купувати різні бумаги із кроком 1 місяць то вимальовується ще одна тактико-стратегічна схема
проблеми - коротких бумаг на разі досить мало, дохід по них менший ніж по 25-26-27 роках

PS в запасі треба мати оперативний ресурс щоб гасити позичені в кредит кошти


Згоден. Тому придбав папери з погашенням 10/05. Кредитні кошти поверну Привату до 25/05, "наварчик" залишу собі)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:56

  mephala написав:і скільки у вас наявний ліміт на картках? 10-20-50-100 тищ?
чим ви крокувати зібрались то?


Ліміти різні - від 10 до 75 тис, але якщо зібрати усі картки (мої, дружини) докупи, то можна трохи "покрокувати"
Востаннє редагувалось Navegantes в Пон 03 кві, 2023 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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