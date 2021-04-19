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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:57
mephala написав:
і скільки у вас наявний ліміт на картках? 10-20-50-100 тищ?
чим ви крокувати зібрались то?
якщо у вас є 100К оперативних грошей, то ми не тратимо їх напряму на покупку бумаг, а допустимо тримаємо на рахунку (картці) що генерує дохід (напр 12% річних - податки)
в цей же час за 100К кредитних купуємо коротку бумагу (до місяця погаски)
отже гроші працюють в двох векторах одночасно
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:40
Не варто цю тему активно обговорювати!!!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:43
V2 написав:
Не варто цю тему активно обговорювати!!!
а в чому тут ризики
все чисто-біло
ніякого криміналу
лише мізки, тактика та дисципліна
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:47
greenozon
Чим більше публічності - тим швидше перестане працювати!
Тому, лише "мізки, тактика та дисципліна"!
p.s. погугліть влад коваль!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:50
V2
, та всЬооо, я все вже занотував і передам куди слідує, схематозніки
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:53
1finanсier написав:
Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )
ЛайфХак. Купить у ІКУ що-небуть через Дію.
Тоді вони на наступний день вас зареєсТрують
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:58
Amethyst
Вам не нотувати, а лекції проводити треба!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:00
Влад коваль спалив "дирку" в ПБ
і це була дійсно приватна інфа (яку знало пів України)
але що вас хвилює тут?
для банку це плюс що ви виїли його кредитні кошти, він буде лише радий
особливо якщо ви по якійсь причині не загаситесь вчасно в кінці місяця (чи коли в вас там буде РД)
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