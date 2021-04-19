Влад коваль спалив "дирку" в ПБ і це була дійсно приватна інфа (яку знало пів України) але що вас хвилює тут? для банку це плюс що ви виїли його кредитні кошти, він буде лише радий особливо якщо ви по якійсь причині не загаситесь вчасно в кінці місяця (чи коли в вас там буде РД)
adj написав:Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах: (056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.
Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами: (056) 789 63 92, (056) 716 17 24.
Робота з емітентами: (056) 716 10 49.
Спасибо. Меня, правда, на совсем другой посылали, даже не (056): +380-89-720-14-64 Перелік депозитарних установ свистит, что посылали правильно - числится именно за Приватом.
adj написав:Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?
Во-первых, вопрос был не о том, зачем покупать в Привате, а как погаситься не в Приват тем, что уже у него куплено, т.е. о достаточно противоположной штуке. Но если так уж интересно зачем покупать в Привате: в студию список этих самых дилеров или брокеров с лучшими условиями для моего случая. Исходные данные: - $100k и, соответственно, нужны долларовые облигации; - эти доллары лежат в Привате на КДВ. Напомню: SWIFT - 0.5%. Вынос наличкой - бесплатно, но есть дневной и месячный лимиты из за которых за такой суммой в отделение нужно ходить, как на работу в течение месяцев трёх; - ну и да, после погашения хотелось бы забрать доллары, а не только радость, что они на каком-то брокерском счету, где на них только другие бумаги купить. Если обнал с этого счёта с комисами, то это тоже должно быть учтено в "лучших условиях".
Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом).
Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.
Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі.