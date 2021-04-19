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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 403404405406>
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:57

  mephala написав:і скільки у вас наявний ліміт на картках? 10-20-50-100 тищ?
чим ви крокувати зібрались то?


якщо у вас є 100К оперативних грошей, то ми не тратимо їх напряму на покупку бумаг, а допустимо тримаємо на рахунку (картці) що генерує дохід (напр 12% річних - податки)

в цей же час за 100К кредитних купуємо коротку бумагу (до місяця погаски)
отже гроші працюють в двох векторах одночасно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:40

Re: Ринок ОВДП

Не варто цю тему активно обговорювати!!!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:43

  V2 написав:Не варто цю тему активно обговорювати!!!

а в чому тут ризики
все чисто-біло

ніякого криміналу
лише мізки, тактика та дисципліна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:47

greenozon
Чим більше публічності - тим швидше перестане працювати!
Тому, лише "мізки, тактика та дисципліна"! ;)

p.s. погугліть влад коваль!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:50

V2, та всЬооо, я все вже занотував і передам куди слідує, схематозніки :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:53

  1finanсier написав:Комради, а скільки у кого днів маринували документи та анкету перед реєстрацією в ІСU ?
Хочу прикинути, на скільки днів очікування мені налаштовуватися )

ЛайфХак. Купить у ІКУ що-небуть через Дію.
Тоді вони на наступний день вас зареєсТрують :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:58

Amethyst
Вам не нотувати, а лекції проводити треба! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:00

Влад коваль спалив "дирку" в ПБ
і це була дійсно приватна інфа (яку знало пів України)
але що вас хвилює тут?
для банку це плюс що ви виїли його кредитні кошти, він буде лише радий :)
особливо якщо ви по якійсь причині не загаситесь вчасно в кінці місяця (чи коли в вас там буде РД)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:09

  moveton написав:
  adj написав:Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:
(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:
(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.

Робота з емітентами:
(056) 716 10 49.

Спасибо. Меня, правда, на совсем другой посылали, даже не (056): +380-89-720-14-64 Перелік депозитарних установ свистит, что посылали правильно - числится именно за Приватом.

  adj написав:Навіщо взагалі в приваті купляти ОВДП почнемо з цього? Якщо є адекватніші дилери і пару притомних брокерів з кращими умовами?

Во-первых, вопрос был не о том, зачем покупать в Привате, а как погаситься не в Приват тем, что уже у него куплено, т.е. о достаточно противоположной штуке. Но если так уж интересно зачем покупать в Привате: в студию список этих самых дилеров или брокеров с лучшими условиями для моего случая. Исходные данные:
- $100k и, соответственно, нужны долларовые облигации;
- эти доллары лежат в Привате на КДВ. Напомню: SWIFT - 0.5%. Вынос наличкой - бесплатно, но есть дневной и месячный лимиты из за которых за такой суммой в отделение нужно ходить, как на работу в течение месяцев трёх;
- ну и да, после погашения хотелось бы забрать доллары, а не только радость, что они на каком-то брокерском счету, где на них только другие бумаги купить. Если обнал с этого счёта с комисами, то это тоже должно быть учтено в "лучших условиях".


Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом).

Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.

Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:14

Re: Ринок ОВДП

  adj написав:відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі


Виведення теж коштує певних коштів!
V2
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