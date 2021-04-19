От ІКУ співпрацює з Авангардом
А у Авангарда є чудові депо від 1міс під 18%.
Правда від 50К, що для шанувальників Обліжек -- копійки
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:37
От ІКУ співпрацює з Авангардом
А у Авангарда є чудові депо від 1міс під 18%.
Правда від 50К, що для шанувальників Обліжек -- копійки
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:03
Re: Ринок ОВДП
цікаво цікаво..
скоріше за все навпаки - цей банк це власність ICU!
і коли це вони встигли цікаво...
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:56
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:02
Re: Ринок ОВДП
А авторизация работает?
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