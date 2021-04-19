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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:37

От ІКУ співпрацює з Авангардом
А у Авангарда є чудові депо від 1міс під 18%.
Правда від 50К, що для шанувальників Обліжек -- копійки :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:03

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:От ІКУ співпрацює з Авангардом

цікаво цікаво..

скоріше за все навпаки - цей банк це власність ICU!

https://avgd.ua/wp-content/uploads/380946_20230101_.pdf
і коли це вони встигли цікаво...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:скоріше за все навпаки

ото я і намьЁківаю
але нормальний ІБ для фізосіб їм нема часу і коштів зробити :)

ПС. Як думаєте, відкриють вони сьогодні торги, чи ну його на..
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:56

  Amethyst написав:
  greenozon написав:скоріше за все навпаки

ото я і намьЁківаю
але нормальний ІБ для фізосіб їм нема часу і коштів зробити :)

ПС. Як думаєте, відкриють вони сьогодні торги, чи ну його на..


обіцяють за 5 хв (в 14 00)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:02

Re: Ринок ОВДП

А авторизация работает?
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