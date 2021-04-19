От ІКУ співпрацює з Авангардом
А у Авангарда є чудові депо від 1міс під 18%.
Правда від 50К, що для шанувальників Обліжек -- копійки
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:37
От ІКУ співпрацює з Авангардом
А у Авангарда є чудові депо від 1міс під 18%.
Правда від 50К, що для шанувальників Обліжек -- копійки
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:03
Re: Ринок ОВДП
цікаво цікаво..
скоріше за все навпаки - цей банк це власність ICU!
і коли це вони встигли цікаво...
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:56
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:02
Re: Ринок ОВДП
А авторизация работает?
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:28
Є варіанти без комісії вивести, р2р на револют і безкоштовний ACH (1 раз на місяць) на IBKR. По крайній мірі до нового року я так виводив потрохи, в цьому році не пробував.
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:38
ICU Trade сесія відкрилась
правда пропозиція досить бідна, на моменті -
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UA4000226427 05.04.2023 15,00 SIM 999,18 грн. 1 918
UA4000201255 24.05.2023 15,00 SIM 1 057,83 грн. 5 756
UA4000173371 23.08.2023 15,50 SIM 990,28 грн. 2 566
UA4000207880 22.05.2024 19,00 YTM 954,99 грн. 8 334
UA4000204150 26.02.2025 22,50 YTM 931,64 грн. 3 440
UA4000218531 13.05.2026 23,00 YTM 845,33 грн. 9 908
UA4000207518 26.05.2027 23,50 YTM 706,73 грн. 9 948
Додано: Пон 03 кві, 2023 14:27
Re: Ринок ОВДП
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