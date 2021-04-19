adj написав:Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом).
Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.
adj написав:Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.
Ну таки если всё подсчитать, то у какого же брокера покупать лучше, если доллары уже в Привате?
adj написав:Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі.
Конвертами я тоже баловался, но сейчас тема где выгоднее купить долларовые облигации Минфина. Тем более, что конверты уже по доходности свалились до "не ликвидных" долларовых ОВГЗ и при этом, как любые депо, получаются чёрным доходом (даже не прибылью, а именно доходом).