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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05
moveton написав:
Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.
Рабство какое-то
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:08
moveton написав: adj написав:
Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом).
Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.
adj написав:
Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.
Ну таки если всё подсчитать, то у какого же брокера покупать лучше, если доллары уже в Привате?
adj написав:
Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі.
Конвертами я тоже баловался, но сейчас тема где выгоднее купить долларовые облигации Минфина. Тем более, что конверты уже по доходности свалились до "не ликвидных" долларовых ОВГЗ и при этом, как любые депо, получаются чёрным доходом (даже не прибылью, а именно доходом).
Телефонуйте в банк і питайтесь чи погашення буде з комісією КВД чи це вийде як цільовий платіж, все ж таки військові ОВДП у всіх без комісії зараз.
Також телефонуйте і питайте чи можна змінити рахунок для виплати.
А на майбутнє спочатку все рахуйте, обдумуйте а потім купляйте щось, що тут ще можна порадити.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48
А у райфа есть кредитная карта 100 дней до 200 тыс. Может сработать...
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