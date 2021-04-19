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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05

  moveton написав:Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.

Рабство какое-то
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:08

  moveton написав:
  adj написав:Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом).

Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.

  adj написав:Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.

Ну таки если всё подсчитать, то у какого же брокера покупать лучше, если доллары уже в Привате?

  adj написав:Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі.

Конвертами я тоже баловался, но сейчас тема где выгоднее купить долларовые облигации Минфина. Тем более, что конверты уже по доходности свалились до "не ликвидных" долларовых ОВГЗ и при этом, как любые депо, получаются чёрным доходом (даже не прибылью, а именно доходом).


Телефонуйте в банк і питайтесь чи погашення буде з комісією КВД чи це вийде як цільовий платіж, все ж таки військові ОВДП у всіх без комісії зараз.

Також телефонуйте і питайте чи можна змінити рахунок для виплати.

А на майбутнє спочатку все рахуйте, обдумуйте а потім купляйте щось, що тут ще можна порадити.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48

Re: Ринок ОВДП

А у райфа есть кредитная карта 100 дней до 200 тыс. Может сработать...
spiridonwot
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