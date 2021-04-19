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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 404405406407 Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05 moveton написав: Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.

Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.

Рабство какое-то Рабство какое-то M-A-X Повідомлень: 1963 З нами з: 08.10.15 Подякував: 753 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 16:08 moveton написав: adj написав: Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом). Поповнення квд 0.5% вивід безкоштовно, для валютної мала би бути комісія лише за свіфт (перевіряти влом).

Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.



adj написав: Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.

Якщо є $100к і треба облігації то може є сенс спочатку почитати, порахувати все а потім купляти, ніж купивши потім думати а як би змінити умови? Як на мене логіки тут не багато.

Ну таки если всё подсчитать, то у какого же брокера покупать лучше, если доллары уже в Привате?



adj написав: Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі. Валютні облігації у нас абсолютно не ліквідні, тобто ця покупка уже спірна з точки логіки запитів, уже більше сенсу було б знімати і розкидувати конверт депозити в різні банки (по 100к грн в еквіваленті) щоб у випадку якщо ТРЕБА будуть гроші вони були доступні +/- швидше, не говорячи про те що можна відкрити ІБ вивести все, купити собі облігації уряду сша і жити спокійно собі.

Конвертами я тоже баловался, но сейчас тема где выгоднее купить долларовые облигации Минфина. Тем более, что конверты уже по доходности свалились до "не ликвидных" долларовых ОВГЗ и при этом, как любые депо, получаются чёрным доходом (даже не прибылью, а именно доходом). Так я и сказал, что вывод SWIFT 0.5%. Только это не "лише", а "огого" потому, что вся прибыль с облигаций 3-4%.Ну таки если всё подсчитать, то у какого же брокера покупать лучше, если доллары уже в Привате?Конвертами я тоже баловался, но сейчас тема где выгоднее купить долларовые облигации Минфина. Тем более, что конверты уже по доходности свалились до "не ликвидных" долларовых ОВГЗ и при этом, как любые депо, получаются чёрным доходом (даже не прибылью, а именно доходом).



Телефонуйте в банк і питайтесь чи погашення буде з комісією КВД чи це вийде як цільовий платіж, все ж таки військові ОВДП у всіх без комісії зараз.



Також телефонуйте і питайте чи можна змінити рахунок для виплати.



А на майбутнє спочатку все рахуйте, обдумуйте а потім купляйте щось, що тут ще можна порадити. Телефонуйте в банк і питайтесь чи погашення буде з комісією КВД чи це вийде як цільовий платіж, все ж таки військові ОВДП у всіх без комісії зараз.Також телефонуйте і питайте чи можна змінити рахунок для виплати.А на майбутнє спочатку все рахуйте, обдумуйте а потім купляйте щось, що тут ще можна порадити. adj Повідомлень: 203 З нами з: 08.04.22 Подякував: 44 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48 Re: Ринок ОВДП А у райфа есть кредитная карта 100 дней до 200 тыс. Может сработать... spiridonwot

Повідомлень: 88 З нами з: 22.07.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 404405406407 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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