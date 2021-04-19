Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:45
FinTech вірно написав. Ще додам, якщо ви 100к дол поклали на ОВДП, поки не буде виплати ви маєте доступу до грошей, а також ліміт на вивід все одно буде 100к грн в еквіваленті на місяць, тобто вийняти ці гроші потім буде не просто, це вже до перемоги хіба тримати в облігаціях, купляючи нові коли старі будуть виплачуватись.
adj
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:05
adj написав:
Ще додам, якщо ви 100к дол поклали на ОВДП, поки не буде виплати ви маєте доступу до грошей
Это очевидно. Точно так же, как на срочном депозите. Не вижу в этом большой трагедии. Мне на данном участке жизни нужно копить, а не тратить. Всё равно не представляю куда.
adj написав:
ліміт на вивід все одно буде 100к грн в еквіваленті на місяць
Давно так сурово? Ещё недавно было столько же, но в день. Да и то только на обнал, а не на любой вывод. И на счёт, а не на человека.
moveton
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:27
moveton ви прав. Переплутав з 100к лімітом на місяць на вивід з України.
adj
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:21
Хороша динаміка фізиків
по нерезам чітко видно як НБУ приструнив нерезів новим законом про 90 днів
greenozon
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