FinTech вірно написав. Ще додам, якщо ви 100к дол поклали на ОВДП, поки не буде виплати ви маєте доступу до грошей, а також ліміт на вивід все одно буде 100к грн в еквіваленті на місяць, тобто вийняти ці гроші потім буде не просто, це вже до перемоги хіба тримати в облігаціях, купляючи нові коли старі будуть виплачуватись.
Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились. В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли. ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась. Це нормальна ситуація?
Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились. В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли. ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась. Це нормальна ситуація?
Не то, щоб нормальна, але у мене теж саме. "ОВГЗ з’явились" - тут потрібно уточнити, що не просто з'явилися, а були в обробці. Та й гроші не зовсім зникли, а поки що заблоковані.
Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились. В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли. ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась. Це нормальна ситуація?
У меня также по вчерашней покупке. Это ненормальная ситуация, тем более что цена не изменилась (в Дии сегодня цену показывало ту же, что и вчера). Тоже обещают в течение 3 рабочих дней вернуть деньги.