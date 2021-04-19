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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 461462463464
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:45

FinTech вірно написав.
Ще додам, якщо ви 100к дол поклали на ОВДП, поки не буде виплати ви маєте доступу до грошей, а також ліміт на вивід все одно буде 100к грн в еквіваленті на місяць, тобто вийняти ці гроші потім буде не просто, це вже до перемоги хіба тримати в облігаціях, купляючи нові коли старі будуть виплачуватись.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:05

  adj написав:Ще додам, якщо ви 100к дол поклали на ОВДП, поки не буде виплати ви маєте доступу до грошей

Это очевидно. Точно так же, как на срочном депозите. Не вижу в этом большой трагедии. Мне на данном участке жизни нужно копить, а не тратить. Всё равно не представляю куда.

  adj написав:ліміт на вивід все одно буде 100к грн в еквіваленті на місяць

Давно так сурово? Ещё недавно было столько же, но в день. Да и то только на обнал, а не на любой вывод. И на счёт, а не на человека.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:27

moveton ви прав. Переплутав з 100к лімітом на місяць на вивід з України.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 06:23

Купівля продаж ОВДП

З 5 червня банк Восток продає ОВДП UA4000204150 з прибутковістю 20,26% обсяг обмежений.
maxsvo73
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:21

Хороша динаміка фізиків
по нерезам чітко видно як НБУ приструнив нерезів новим законом про 90 днів

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:56

Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:01

Re: Ринок ОВДП

  Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?

Не то, щоб нормальна, але у мене теж саме. "ОВГЗ з’явились" - тут потрібно уточнити, що не просто з'явилися, а були в обробці. Та й гроші не зовсім зникли, а поки що заблоковані.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:01

  Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?

У меня также по вчерашней покупке.
Это ненормальная ситуация, тем более что цена не изменилась (в Дии сегодня цену показывало ту же, что и вчера).
Тоже обещают в течение 3 рабочих дней вернуть деньги.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:28

впав останні бастіон - вже нема 22% (27 рік) в ICU...
greenozon
 
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