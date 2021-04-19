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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:02

asti
та все до того йде, що вторинка зрівняється із первинкою
а ще нещодавно тішили нас 25+ доходностями :oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:13

moveton 4,85% в дол наши ОВДП - військові - 0 комісій. Американские 5,2% (какие комисии не выяснял)
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:24

asti Сумнівно брати зараз гр. коли весь ринок чекає відпуску курсу на міжбанку. От відпустять, дол підскочить до 44-48 (не надовго) от треба встигнути скинути зеленого і взяти ОВДП під 19,75 на первинному ринку. А те що хтось продає під реальні 25% - мало віри. перераховуйте самі, або брешуть або рахують з перевкладанням купонів. А швидше і одне і друге. На практиці працює саме проста дохідність.
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:30

greenozon Ніколи такого не буде. Бо брокер чи банк купує на первинному ринку і потім продає на вторинному вроздріб,якщо комісій немає то дохід його вже закладений у нижчій дохідності порівняно з первинним ринком. І справжню ціну первинного ринку вам скаже тільки брокер( у понеділок вони дають прогноз на вівторок). І кожного тижня ціна змінюється!! Мінфін Грн торгуює кожного тижня, а дол і евро раз на місяц.
У відкритому доступі реальних цін первинного ринку не зустрічав. Якщо хто знає, киньте силку, буду вдячний!
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 06:03

Re: Ринок ОВДП

На ПФТС по трём выпускам выше 20% годовых доходность на продажу
maxsvo73
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