asti
та все до того йде, що вторинка зрівняється із первинкою
а ще нещодавно тішили нас 25+ доходностями
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:02
asti
та все до того йде, що вторинка зрівняється із первинкою
а ще нещодавно тішили нас 25+ доходностями
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:13
moveton 4,85% в дол наши ОВДП - військові - 0 комісій. Американские 5,2% (какие комисии не выяснял)
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:24
asti Сумнівно брати зараз гр. коли весь ринок чекає відпуску курсу на міжбанку. От відпустять, дол підскочить до 44-48 (не надовго) от треба встигнути скинути зеленого і взяти ОВДП під 19,75 на первинному ринку. А те що хтось продає під реальні 25% - мало віри. перераховуйте самі, або брешуть або рахують з перевкладанням купонів. А швидше і одне і друге. На практиці працює саме проста дохідність.
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:30
greenozon Ніколи такого не буде. Бо брокер чи банк купує на первинному ринку і потім продає на вторинному вроздріб,якщо комісій немає то дохід його вже закладений у нижчій дохідності порівняно з первинним ринком. І справжню ціну первинного ринку вам скаже тільки брокер( у понеділок вони дають прогноз на вівторок). І кожного тижня ціна змінюється!! Мінфін Грн торгуює кожного тижня, а дол і евро раз на місяц.
У відкритому доступі реальних цін первинного ринку не зустрічав. Якщо хто знає, киньте силку, буду вдячний!
Додано: Вів 06 чер, 2023 06:03
Re: Ринок ОВДП
На ПФТС по трём выпускам выше 20% годовых доходность на продажу
Додано: Вів 06 чер, 2023 09:13
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 06 чер, 2023 11:20
щось Універ здувся - 25/6/7 рік макс 19%
Додано: Вів 06 чер, 2023 18:54
Сегодня таки вернули деньги по воскресной покупке, которая отменилась, типа, в связи с изменением цены у ику, хотя в понедельник цена была та самая, что и при покупке в воскресенье. Странно, почему покупка отменилась (мож просто эти деньги хотели прокрутить пару дней), не было времени разбираться, да и уже незачем. Но хоть вернули, не дожидаясь окончания 3х рабочих дней.
Додано: Вів 06 чер, 2023 19:03
Re: Ринок ОВДП
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