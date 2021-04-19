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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:02

asti
та все до того йде, що вторинка зрівняється із первинкою
а ще нещодавно тішили нас 25+ доходностями :oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:13

moveton 4,85% в дол наши ОВДП - військові - 0 комісій. Американские 5,2% (какие комисии не выяснял)
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:24

asti Сумнівно брати зараз гр. коли весь ринок чекає відпуску курсу на міжбанку. От відпустять, дол підскочить до 44-48 (не надовго) от треба встигнути скинути зеленого і взяти ОВДП під 19,75 на первинному ринку. А те що хтось продає під реальні 25% - мало віри. перераховуйте самі, або брешуть або рахують з перевкладанням купонів. А швидше і одне і друге. На практиці працює саме проста дохідність.
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:30

greenozon Ніколи такого не буде. Бо брокер чи банк купує на первинному ринку і потім продає на вторинному вроздріб,якщо комісій немає то дохід його вже закладений у нижчій дохідності порівняно з первинним ринком. І справжню ціну первинного ринку вам скаже тільки брокер( у понеділок вони дають прогноз на вівторок). І кожного тижня ціна змінюється!! Мінфін Грн торгуює кожного тижня, а дол і евро раз на місяц.
У відкритому доступі реальних цін первинного ринку не зустрічав. Якщо хто знає, киньте силку, буду вдячний!
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 06:03

Re: Ринок ОВДП

На ПФТС по трём выпускам выше 20% годовых доходность на продажу
maxsvo73
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:13

Re: Ринок ОВДП

  aroslavastanko написав:Ніколи такого не буде. Бо брокер чи банк купує на первинному ринку і потім продає на вторинному вроздріб,

із того що я чув, ці 25+ папери що торгував бонд - вони були заведені ззовні, їх скидали нерезиденти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:20

щось Універ здувся - 25/6/7 рік макс 19%

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=univer
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:54

  ramaz написав:
  Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?

У меня также по вчерашней покупке.
Это ненормальная ситуация, тем более что цена не изменилась (в Дии сегодня цену показывало ту же, что и вчера).
Тоже обещают в течение 3 рабочих дней вернуть деньги.

Сегодня таки вернули деньги по воскресной покупке, которая отменилась, типа, в связи с изменением цены у ику, хотя в понедельник цена была та самая, что и при покупке в воскресенье. Странно, почему покупка отменилась (мож просто эти деньги хотели прокрутить пару дней), не было времени разбираться, да и уже незачем. Но хоть вернули, не дожидаясь окончания 3х рабочих дней.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:03

Re: Ринок ОВДП

  Oberon написав:Странно, почему покупка отменилась (мож просто эти деньги хотели прокрутить пару дней), не было времени разбираться, да и уже незачем. Но хоть вернули, не дожидаясь окончания 3х рабочих дней.

По идее деньги только были заблокированы, а сегодня снялась блокировка.
ingtrans
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