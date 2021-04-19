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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 09:35
Oberon написав: ramaz написав: Sergion написав:
Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?
У меня также по вчерашней покупке.
Это ненормальная ситуация, тем более что цена не изменилась (в Дии сегодня цену показывало ту же, что и вчера).
Тоже обещают в течение 3 рабочих дней вернуть деньги.
Сегодня таки вернули деньги по воскресной покупке, которая отменилась, типа, в связи с изменением цены у ику, хотя в понедельник цена была та самая, что и при покупке в воскресенье. Странно, почему покупка отменилась (мож просто эти деньги хотели прокрутить пару дней), не было времени разбираться, да и уже незачем. Но хоть вернули, не дожидаясь окончания 3х рабочих дней.
Не понимаю, зачем морочить себе голову с этой мутной Дией, если можно пойти в Укргаз или Пивденный или Эксим и АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО купить себе те же ОВГЗ на аукционе??
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Додано: Сер 07 чер, 2023 09:41
aroslavastanko написав:asti
Сумнівно брати зараз гр. коли весь ринок чекає відпуску курсу на міжбанку. От відпустять, дол підскочить до 44-48 (не надовго) от треба встигнути скинути зеленого і взяти ОВДП під 19,75 на первинному ринку. А те що хтось продає під реальні 25% - мало віри. перераховуйте самі, або брешуть або рахують з перевкладанням купонів. А швидше і одне і друге. На практиці працює саме проста дохідність.
Тут питання коли його вже відпустять той курс, ви знаєте?
Якщо через тиждень або місяць тоді дійсно є сенс зачекати,
а якщо через рік наприклад... У будь якому випадку на довгій дистанції дохідність у 20% річних чистими переб'є ефект від відпускання я вважаю.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 09:41
asti
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Додано: Сер 07 чер, 2023 09:46
asti написав:
зачем морочить себе голову с этой мутной Дией, если можно пойти
в Укргаз или Пивденный или Эксим и
Дія - онлайн: нікуди ходити не потрібно. Не у всіх є час і бажання кудись ходити.
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