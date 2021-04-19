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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 463464465466
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 09:35

  Oberon написав:
  ramaz написав:
  Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?

У меня также по вчерашней покупке.
Это ненормальная ситуация, тем более что цена не изменилась (в Дии сегодня цену показывало ту же, что и вчера).
Тоже обещают в течение 3 рабочих дней вернуть деньги.

Сегодня таки вернули деньги по воскресной покупке, которая отменилась, типа, в связи с изменением цены у ику, хотя в понедельник цена была та самая, что и при покупке в воскресенье. Странно, почему покупка отменилась (мож просто эти деньги хотели прокрутить пару дней), не было времени разбираться, да и уже незачем. Но хоть вернули, не дожидаясь окончания 3х рабочих дней.

Не понимаю, зачем морочить себе голову с этой мутной Дией, если можно пойти в Укргаз или Пивденный или Эксим и АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО купить себе те же ОВГЗ на аукционе??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 09:41

  aroslavastanko написав:asti Сумнівно брати зараз гр. коли весь ринок чекає відпуску курсу на міжбанку. От відпустять, дол підскочить до 44-48 (не надовго) от треба встигнути скинути зеленого і взяти ОВДП під 19,75 на первинному ринку. А те що хтось продає під реальні 25% - мало віри. перераховуйте самі, або брешуть або рахують з перевкладанням купонів. А швидше і одне і друге. На практиці працює саме проста дохідність.
Тут питання коли його вже відпустять той курс, ви знаєте?
Якщо через тиждень або місяць тоді дійсно є сенс зачекати,
а якщо через рік наприклад... У будь якому випадку на довгій дистанції дохідність у 20% річних чистими переб'є ефект від відпускання я вважаю.
asti
 
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asti
після війни +- 3-6 місяців
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 09:46

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:зачем морочить себе голову с этой мутной Дией, если можно пойти в Укргаз или Пивденный или Эксим и

Дія - онлайн: нікуди ходити не потрібно. Не у всіх є час і бажання кудись ходити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:13

  asti написав:
  aroslavastanko написав:asti Сумнівно брати зараз гр. коли весь ринок чекає відпуску курсу на міжбанку. От відпустять, дол підскочить до 44-48 (не надовго) от треба встигнути скинути зеленого і взяти ОВДП під 19,75 на первинному ринку. А те що хтось продає під реальні 25% - мало віри. перераховуйте самі, або брешуть або рахують з перевкладанням купонів. А швидше і одне і друге. На практиці працює саме проста дохідність.
Тут питання коли його вже відпустять той курс, ви знаєте?
Якщо через тиждень або місяць тоді дійсно є сенс зачекати,
а якщо через рік наприклад... У будь якому випадку на довгій дистанції дохідність у 20% річних чистими переб'є ефект від відпускання я вважаю.

UA4000227490 продают дешевле 20%, за 2,7 года вложенные гривны вырастут на 60%+, что эквивалентно росту баксов под матрасом до курса 60 грн/дол
вполне реальный курс к весне 2026 года :oops:
очень много неопределенности, хотелось бы увидеть 35-36, но вон дамба протекла и угроза утраты орошения и урожаев, а кроме с/х экспорта ничего и не осталось
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:42

35 - точно нет,

36,20 - 36,30 возможно))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:18

  Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?


Тим хто платив в ДІЇ в неділю - всім кошти повернулись? (відміна ОВГЗ)
Сьогодні третій роб. день, коштів нема.
Кого треба тормошити? (ДІЯ каже не до них та чекати 3 дні, банк каже гроші списались, ICU каже відміна операції, грошей нема в них теж)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:06

Re: Ринок ОВДП

Sergion написав:
  Sergion написав:Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?


Тим хто платив в ДІЇ в неділю - всім кошти повернулись? (відміна ОВГЗ)
Сьогодні третій роб. день, коштів нема.
Кого треба тормошити? (ДІЯ каже не до них та чекати 3 дні, банк каже гроші списались, ICU каже відміна операції, грошей нема в них теж)
Чекайте 30 днів, потім чарджбек
Ромасик
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