|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:56
Ромасик написав: Sergion написав: Sergion написав:
Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?
Тим хто платив в ДІЇ в неділю - всім кошти повернулись? (відміна ОВГЗ)
Сьогодні третій роб. день, коштів нема.
Кого треба тормошити? (ДІЯ каже не до них та чекати 3 дні, банк каже гроші списались, ICU каже відміна операції, грошей нема в них теж)
Чекайте 30 днів, потім чарджбек
Геніально, зависли десь 100к грн і чекай місяць...
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4240
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57
lamal написав: greenozon написав:
впав останні бастіон - вже нема 22% (27 рік) в ICU...
сьогодні є , але 21,5відсотка...
Після Каховки ... щось не знаю, чи варто
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7961
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:43
V2 написав:
Після Каховки ... щось не знаю, чи варто
ІМХО на курс Каховка не вплине.
Поки не буде рішення переставити курс в ручному режимі і поки дають ресурс на дотацію міжбанку то все буде як було - 36,7 та кожної неділі заливка по пів ярда на міжбанк.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8314
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|55669
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|